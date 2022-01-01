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Обстріл Миколаєва: пошкоджені університет, 27 будинків та автопарк

Обстріл Миколаєва: пошкоджені університет, 27 будинків та автопарк
Сьогодні, 17 серпня, Миколаїв зазнав потужних обстрілів близько 2:00 ночі. Під атакою опинились два райони міста.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У Центральному районі пошкоджень зазнали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. На його території розірвалось дві ракети С-300. У закладі пошкоджені стіни, у різних корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення.

Також від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. У трьох будинках повністю зруйнований дах, в одинадцяти - пошкоджений частково.

У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство. Там знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали 5 приватних будинків.

На місцях працюють ремонтні бригади, вони відновлюють усі комунікації. Комунальники прибирають наслідки обстрілів із громадських місць. Фахівці адміністрацій районів видають жителям плівку, ОСБ-плити та брезент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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