Обстріл Миколаєва: пошкоджені університет, 27 будинків та автопарк





Про це Олександр Сєнкевич.



У Центральному районі пошкоджень зазнали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. На його території розірвалось дві ракети С-300. У закладі пошкоджені стіни, у різних корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення.



Також від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. У трьох будинках повністю зруйнований дах, в одинадцяти - пошкоджений частково.



У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство. Там знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали 5 приватних будинків.



На місцях працюють ремонтні бригади, вони відновлюють усі комунікації. Комунальники прибирають наслідки обстрілів із громадських місць. Фахівці адміністрацій районів видають жителям плівку, ОСБ-плити та брезент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 серпня, Миколаїв зазнав потужних обстрілів близько 2:00 ночі. Під атакою опинились два райони міста.Про це повідомив мер містаУ Центральному районі пошкоджень зазнали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. На його території розірвалось дві ракети С-300. У закладі пошкоджені стіни, у різних корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення.Також від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. У трьох будинках повністю зруйнований дах, в одинадцяти - пошкоджений частково.У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство. Там знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали 5 приватних будинків.На місцях працюють ремонтні бригади, вони відновлюють усі комунікації. Комунальники прибирають наслідки обстрілів із громадських місць. Фахівці адміністрацій районів видають жителям плівку, ОСБ-плити та брезент.

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