Обстріл Миколаєва: пошкоджені університет, 27 будинків та автопарк
Сьогодні, 16:52
Сьогодні, 17 серпня, Миколаїв зазнав потужних обстрілів близько 2:00 ночі. Під атакою опинились два райони міста.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
У Центральному районі пошкоджень зазнали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. На його території розірвалось дві ракети С-300. У закладі пошкоджені стіни, у різних корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення.
Також від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. У трьох будинках повністю зруйнований дах, в одинадцяти - пошкоджений частково.
У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство. Там знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали 5 приватних будинків.
На місцях працюють ремонтні бригади, вони відновлюють усі комунікації. Комунальники прибирають наслідки обстрілів із громадських місць. Фахівці адміністрацій районів видають жителям плівку, ОСБ-плити та брезент.
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Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
У Центральному районі пошкоджень зазнали Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. На його території розірвалось дві ракети С-300. У закладі пошкоджені стіни, у різних корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення.
Також від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. У трьох будинках повністю зруйнований дах, в одинадцяти - пошкоджений частково.
У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство. Там знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали 5 приватних будинків.
На місцях працюють ремонтні бригади, вони відновлюють усі комунікації. Комунальники прибирають наслідки обстрілів із громадських місць. Фахівці адміністрацій районів видають жителям плівку, ОСБ-плити та брезент.
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