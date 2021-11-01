Судитимуть волинянина за зґвалтування 18-річної дівчини

Судитимуть волинянина за зґвалтування 18-річної дівчини
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про зґвалтування 49-річним жителем одного з сіл Головненської територіальної громади 18-річної односельчанки, заподіяння їй тілесних ушкоджень та погрозу потерпілій убивством .

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Слідство встановило, що пізно увечері 19 червня 2022 року чоловік поблизу недіючого підприємства напав на дівчину та, застосувавши насильство й погрожуючи убивством, зґвалтував.

Наступного дня його затримали й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів без можливості внесення застави.

Невдовзі обвинувачений постане перед судом.

Довідково: згідно з санкцією ч.1 ст. 152 КК України зґвалтування карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

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Теги: Волинь, суд, зґвалтування
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