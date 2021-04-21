Волинянка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. ФОТО

Софія Козак виборола звання чемпіонки Європи з важкої атлетики.



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Чемпіонат відбувався у Польщі. Волинянка змагалася категорії до 76 кілограмів серед дівчат до 15 років.



Софія Козак здобула перемогу та виборола золоту медаль в ривку, поштовху та ще одне золото в сумі двоборства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменка з Волинівиборола звання чемпіонки Європи з важкої атлетики.Про це повідомили на сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.Чемпіонат відбувався у Польщі. Волинянка змагалася категорії до 76 кілограмів серед дівчат до 15 років.Софія Козак здобула перемогу та виборола золоту медаль в ривку, поштовху та ще одне золото в сумі двоборства.

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