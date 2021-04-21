Волинянка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. ФОТО
Сьогодні, 17:55
Спортсменка з Волині Софія Козак виборола звання чемпіонки Європи з важкої атлетики.
Про це повідомили на сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.
Чемпіонат відбувався у Польщі. Волинянка змагалася категорії до 76 кілограмів серед дівчат до 15 років.
Софія Козак здобула перемогу та виборола золоту медаль в ривку, поштовху та ще одне золото в сумі двоборства.
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Про це повідомили на сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.
Чемпіонат відбувався у Польщі. Волинянка змагалася категорії до 76 кілограмів серед дівчат до 15 років.
Софія Козак здобула перемогу та виборола золоту медаль в ривку, поштовху та ще одне золото в сумі двоборства.
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