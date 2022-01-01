Ворог намагався прорвати оборону на Харківському напрямку, – Генштаб





Про це



На Харківському напрямку ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Деменціївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Лебяже, Нове, Світличне, Соснівка, Ру біжне.



Ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Лебяже та Базаліївка, але безуспішно відступив.



На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи намагалися пошкодити наші підрозділи та знищити об'єкти цивільної інфраструктури в районах Бражківки, Дібрівни, Мазанівки, Долина та Довгенки вогнем ствольної артилерії та МЛРС.



Ворог намагався просунутися в напрямку Новодмитрівки та Мазанівки, але успіху не мав і відступив.



На Краматорському напрямку, щоб відбити наші підрозділи з окупованих ліній, ворог обстріляв з танків та артилерії поблизу Миколаївки, Краматорська, Верхньокам'янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки, Райгородок. Наніс авіаудару поблизу Івано-Дар'ївки та Веселе.



У напрямку Бахмута зафіксовано обстріли поблизу Бахмута, Зайцеве, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Окупанти застосували авіацію для нанесення удару поблизу Соледара.



Українські воїни придушили всі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.



На Авдіївському напрямку ворог продовжував стріляти поблизу Авдіївки, Нью-Йорка, Піського, Водяне, Опитне, Невельське. Провели авіаудар поблизу Мар'їнки. Ворог має часткові успіхи на Опитне.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти використовували танки та артилерію різних калібрів для обстрілів населених пунктов Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольхівське, Вугледар, Чарівне, Гуляй полюс, Новоданилівка, Мала Токмачка, Орігів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. Авіаудари зафіксовано поблизу Щербаків, Малих Щербаків та Залізничного.



Щоб роз'яснювати позиції вогневих засобів та врегулювати вогонь, окупанти застосували БПЛА.



Окупанти здійснили невдалу спробу просунутися в напрямку Шевченка та досягли часткового успіху в напрямку Новомихайлівки.



На Південнобухському напрямку ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні створення Сил оборони сприятливих умов для контрнаступлення. За допомогою наявних вогневих засобів намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам уздовж лінії зіткнення. Не припиняє проводити повітряну розвідку безпілотними літальними машинами.



Наніс авіаудари поблизу Білогірки, Лозове, Білої Криниці, Посад-Покровське.



Ворог намагався покращити тактичне становище в напрямку Білогірки. Наші воїни повністю зламали плани окупантів та відштовхнули їх на попередні позиції.



У водних районах Чорного та Азовського морів морське угруповання ворога продовжує виконувати завдання з підтримки дій Сухопутного угруповання військ. Дві крилати ракети-носії морського базування готові до використання високоточної зброї.



Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та шукають будь-яку можливість уникнути бойових дій - намагаються підробити легке поранення, вдаються до самопосадження та різних симуляцій.



Більшає кількість випадків саботажу наказів офіцерів, особливо коли це стосується наступальних дій.

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