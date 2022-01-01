Луцький центральний пункт допомоги змінює адресу та графік роботи

Луцький центральний пункт допомоги змінює адресу та графік роботи
Луцький центральний пункт допомоги, який розміщувався у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, змінює місце та графік роботи.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Приносити гуманітарну допомогу тепер можна в приміщення Палацу учнівської молоді (вул. Шопена, 18, ліве крило).

Пункт працюватиме в понеділок, середу та четвер з 9 до 18 години.

Видача гуманітарної допомоги для військових та підрозділів тероборони відбуватиметься у визначені дні та години.

Дякуємо усім, хто приносить продукти харчування, засоби особистої гігієни та інші речі у Луцький центральний пункт допомоги. Разом ми наближаємо перемогу України над ворогом.

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Теги: Луцьк, центр допомоги
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