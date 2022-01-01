Луцький центральний пункт допомоги змінює адресу та графік роботи

Луцький центральний пункт допомоги, який розміщувався у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, змінює місце та графік роботи.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Приносити гуманітарну допомогу тепер можна в приміщення Палацу учнівської молоді (вул. Шопена, 18, ліве крило).Пункт працюватиме в понеділок, середу та четвер з 9 до 18 години.Видача гуманітарної допомоги для військових та підрозділів тероборони відбуватиметься у визначені дні та години.Дякуємо усім, хто приносить продукти харчування, засоби особистої гігієни та інші речі у Луцький центральний пункт допомоги. Разом ми наближаємо перемогу України над ворогом.