Луцький центральний пункт допомоги змінює адресу та графік роботи
Сьогодні, 21:35
Луцький центральний пункт допомоги, який розміщувався у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, змінює місце та графік роботи.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Приносити гуманітарну допомогу тепер можна в приміщення Палацу учнівської молоді (вул. Шопена, 18, ліве крило).
Пункт працюватиме в понеділок, середу та четвер з 9 до 18 години.
Видача гуманітарної допомоги для військових та підрозділів тероборони відбуватиметься у визначені дні та години.
Дякуємо усім, хто приносить продукти харчування, засоби особистої гігієни та інші речі у Луцький центральний пункт допомоги. Разом ми наближаємо перемогу України над ворогом.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Приносити гуманітарну допомогу тепер можна в приміщення Палацу учнівської молоді (вул. Шопена, 18, ліве крило).
Пункт працюватиме в понеділок, середу та четвер з 9 до 18 години.
Видача гуманітарної допомоги для військових та підрозділів тероборони відбуватиметься у визначені дні та години.
Дякуємо усім, хто приносить продукти харчування, засоби особистої гігієни та інші речі у Луцький центральний пункт допомоги. Разом ми наближаємо перемогу України над ворогом.
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