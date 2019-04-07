Знешкоджували боєприпаси: волинські сапери повернулися додому

Знешкоджували боєприпаси: волинські сапери повернулися додому
Волинські сапери-піротехніки повернулися з Чернігівщини, де протягом двох місяців знешкоджували боєприпаси, вибухівку та залишені російськими військовими замасковані вибухонебезпечні предмети.

Про це розповів Суспільному заступник начальника піротехнічних робіт Віталій Гаврилюк.

Група знешкодила 2 270 вибухонебезпечних предметів та обстежила 1 760 гектарів території.

Зі слів Віталія Гаврилюка, більша частина роботи із розмінування була зосереджена на полях та лісосмугах, менше працювали на приватних обійстях. "1 200 гектара – це території аграрних підприємств", – каже заступник начальника піротехнічних робіт.

Піротехніки Держслужби із надзвичайних ситуацій з Волині до повномасштабного вторгнення займалися знешкодженням боєприпасів часів другої світової війни, нині, каже сапер Віталій Пась, мають справу із більш сучасними видами зброї та вибухівки.

"Складність полягала в тому, що дуже позаростала територія, люди ж не обробляли по весні, були в окупації. В бур’янах, зіллі все позаростало, приладом не можна було працювати. Довелося з щупами, з обережністю це все обслідувати", – додає сапер. Пригадує: залишки одного з касетних снарядів довелося знешкоджувати просто біля житлових будинків.

Найбільше саперам довелося знешкоджувати залишки від реактивних ракет "Ураган". Зі слів Віталія Гаврилюка, працювати із ними було найважче.

"Двигуни від цих систем стирчать в землі, буває іноді навіть глибоко. Люди думають, що це вирва, а це ураган, який зайшов дуже глибоко. Сам двигун має від 3,5 м, тобто, копати довго і необхідна техніка", – говорить рятувальник.

Нині на Чернігівщині працює інша група з Волині. П’ятеро піротехніків, які повернулися, готуються до нової ротації. Кажуть: вона може бути в південні та східні області, де розмінування потребують значні території.




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Теги: Рятувальники, Віталій Гаврилюк, сапери, піротехніки
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