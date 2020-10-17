До очного навчання готові 41% закладів освіти, – Шкарлет
Сьогодні, 06:27
Станом на 15 серпня 2022 року проведено огляд понад 21 тис. закладів освіти, що становить 80% від загальної кількості. Фактор безпеки – це основний аргумент для початку традиційного навчання.
Про це під час селекторної наради щодо готовності закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стан сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформують у пресслужбі МОН.
Станом на 15 серпня 2022 року проведено огляд понад 21 тис. закладів освіти, що складає 80% від загальної кількості.
«До початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями фонду захисних споруд цивільного захисту готово близько 41% закладів освіти», – повідомив Сергій Шкарлет.
Міністр зазначив, що питання створення безпечних умов перебування у закладах освіти є комплексним, його розв’язанням займаються представники МОН, Міністерства розвитку громад і територій, МВС, ДСНС, а також інших організацій і структур.
Зокрема, Фонд «Східна Європа» у співпраці з МОН і ДСНС запустив програму «Безпечна школа», у межах якої буде обрано 20 шкіл для облаштування укриттів у відносно безпечних областях України: Вінницькій, Хмельницькій, Одеській і місті Київ. Крім облаштування безпечних укриттів, у межах програми буде розроблено онлайн-курс для вчителів.
Також на початку серпня МОН разом з Мінцифрою анонсували проєкт «Wi-Fi в укриттях» (безоплатне під‘єднання укриттів закладів освіти до швидкісного інтернету).
Найбільша кількість заявок для участі в проєкті надійшла від Дніпропетровської та Черкаської областей, найменша – від Херсонської та Запорізької областей.
«Відповідно до наданих закладами освіти даних, 2736 шкіл потребують проведення швидкісного інтернету до укриттів, у 558 шкіл уже наявний Wi-Fi в укриттях», – повідомив Сергій Шкарлет.
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Про це під час селекторної наради щодо готовності закладів освіти до нового навчального року в умовах воєнного стан сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформують у пресслужбі МОН.
Станом на 15 серпня 2022 року проведено огляд понад 21 тис. закладів освіти, що складає 80% від загальної кількості.
«До початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками забезпеченості учасників освітнього процесу укриттями фонду захисних споруд цивільного захисту готово близько 41% закладів освіти», – повідомив Сергій Шкарлет.
Міністр зазначив, що питання створення безпечних умов перебування у закладах освіти є комплексним, його розв’язанням займаються представники МОН, Міністерства розвитку громад і територій, МВС, ДСНС, а також інших організацій і структур.
Зокрема, Фонд «Східна Європа» у співпраці з МОН і ДСНС запустив програму «Безпечна школа», у межах якої буде обрано 20 шкіл для облаштування укриттів у відносно безпечних областях України: Вінницькій, Хмельницькій, Одеській і місті Київ. Крім облаштування безпечних укриттів, у межах програми буде розроблено онлайн-курс для вчителів.
Також на початку серпня МОН разом з Мінцифрою анонсували проєкт «Wi-Fi в укриттях» (безоплатне під‘єднання укриттів закладів освіти до швидкісного інтернету).
Найбільша кількість заявок для участі в проєкті надійшла від Дніпропетровської та Черкаської областей, найменша – від Херсонської та Запорізької областей.
«Відповідно до наданих закладами освіти даних, 2736 шкіл потребують проведення швидкісного інтернету до укриттів, у 558 шкіл уже наявний Wi-Fi в укриттях», – повідомив Сергій Шкарлет.
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