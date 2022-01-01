В Україні хочуть запустити персональне підвищення пенсій: що відомо





Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка соцполітики Оксана Жолнович,



Вона наголосила: раніше в Україні такий підхід не практикувався.



"Ми говоримо про меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів – пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення виплат конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", – сказала Жолнович.



При цьому вона висловила сподівання, що відповідний законопроєкт ухвалять вже незабаром. Наразі ж він, за її словами, проходить "обов'язкові етапи розгляду в комітетах Верховної Ради".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні хочуть використовувати меценатів для підвищення пенсій. У разі ухвалення ініціативи у Верховній Раді вони зможуть адресно перерахувати кошти на збільшення виплат конкретному пенсіонеру.Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка соцполітики передає OBOZREVATEL.Вона наголосила: раніше в Україні такий підхід не практикувався."Ми говоримо про меценатську діяльність стосовно наших пенсіонерів – пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення виплат конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", – сказала Жолнович.При цьому вона висловила сподівання, що відповідний законопроєкт ухвалять вже незабаром. Наразі ж він, за її словами, проходить "обов'язкові етапи розгляду в комітетах Верховної Ради".

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