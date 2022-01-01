У місті на Волині роздаватимуть продуктові набори
Сьогодні, 05:18
У Володимирській громаді видаватимуть продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб.
Про це інформують у пресслужбі Володимирської міської ради.
Безкоштовно отримати набір зможуть внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Володимир-Волинській міській територіальній громаді.
Продуктові набори мають право отримати особи, які офіційно зареєструвалися як ВПО. Один набір – для однієї людини. На неповнолітніх дітей набори зможуть отримати один з офіційних представників (мати, батько, опікун). Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.
Кількість наборів складає 1950 штук. Такі набори надаватимуться сім’ям з дітьми, одиноким матерям або батькам, багатодітним сім`ям, особам з інвалідністю, пенсіонерам та іншим з числа внутрішньо переміщених осіб.
Щоб уникнути черги під час отримання продуктових наборів управлінням з гуманітарних питань виконавчого комітету міської ради попередньо будуть братись заяви для опрацювання. Зразок заяви можна отримати в Центрі культурних послуг (м.Володимир, вул. Данила Галицького, 7). Серед необхідних обов’язкових документів: заява, документ, що посвідчує особу; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Про час видачі продуктових наборів заявників буде повідомлено індивідуально.
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Про це інформують у пресслужбі Володимирської міської ради.
Безкоштовно отримати набір зможуть внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у Володимир-Волинській міській територіальній громаді.
Продуктові набори мають право отримати особи, які офіційно зареєструвалися як ВПО. Один набір – для однієї людини. На неповнолітніх дітей набори зможуть отримати один з офіційних представників (мати, батько, опікун). Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.
Кількість наборів складає 1950 штук. Такі набори надаватимуться сім’ям з дітьми, одиноким матерям або батькам, багатодітним сім`ям, особам з інвалідністю, пенсіонерам та іншим з числа внутрішньо переміщених осіб.
Щоб уникнути черги під час отримання продуктових наборів управлінням з гуманітарних питань виконавчого комітету міської ради попередньо будуть братись заяви для опрацювання. Зразок заяви можна отримати в Центрі культурних послуг (м.Володимир, вул. Данила Галицького, 7). Серед необхідних обов’язкових документів: заява, документ, що посвідчує особу; довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Про час видачі продуктових наборів заявників буде повідомлено індивідуально.
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