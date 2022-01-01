Голова Волиньради передав на потреби ЗСУ позашляховик

Григорій Недопад передав ключі та технічний паспорт від позашляховика марки Lexus для потреб одного із підрозділів Збройних сил України.



Про це



Повнопривідне авто, відремонтоване та пофарбоване у колір хакі уже найближчими днями попрямує на передову.



Цей автомобіль придбано завдяки сприянню міжнародних благодійників та у співпраці із Волиньрадою та ввезено з-за кордону в Україну волонтерами. У такий спосіб для потреб ЗСУ вже передали не один десяток машин.



Очільник депутатського корпусу області особисто оглянув позашляховик та запевнив, що робота у цій царині триватиме й надалі, адже забезпечення транспортними засобами – це питання номер один серед запитів, які надходять від військових з гарячих точок фронту.



«Я втішений тим, що разом із небайдужими волонтерами, благодійниками та нашими міжнародними партнерами нам вдалось напрацювати певний алгоритм дій та налагодити цю діяльність, адже автомобілі – це суттєва допомога нашим захисникам під час виконання бойових завдань», – наголосив Григорій Недопад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 серпня голова обласної радипередав ключі та технічний паспорт від позашляховика марки Lexus для потреб одного із підрозділів Збройних сил України.Про це інформують на сайті Волиньради.Повнопривідне авто, відремонтоване та пофарбоване у колір хакі уже найближчими днями попрямує на передову.Цей автомобіль придбано завдяки сприянню міжнародних благодійників та у співпраці із Волиньрадою та ввезено з-за кордону в Україну волонтерами. У такий спосіб для потреб ЗСУ вже передали не один десяток машин.Очільник депутатського корпусу області особисто оглянув позашляховик та запевнив, що робота у цій царині триватиме й надалі, адже забезпечення транспортними засобами – це питання номер один серед запитів, які надходять від військових з гарячих точок фронту.«Я втішений тим, що разом із небайдужими волонтерами, благодійниками та нашими міжнародними партнерами нам вдалось напрацювати певний алгоритм дій та налагодити цю діяльність, адже автомобілі – це суттєва допомога нашим захисникам під час виконання бойових завдань», – наголосив Григорій Недопад.

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