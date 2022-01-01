Опублікували перші супутникові знімки російської бази неподалік Джанкоя, де прогриміли вибухи

Опублікували перші супутникові знімки російської бази неподалік Джанкоя, де прогриміли вибухи
У вівторок, 16 серпня, у тимчасово окупованому Криму біля Джанкою пролунали вибухи на складах із боєприпасами російських окупантів. У мережі з'явилися перші супутникові знімки, на яких видно масштаби нової "бавовни".

Кадри, зроблені компанією Planet Labs, опублікував журналіст проєкту "Схеми" Кирило Овсяний у твітері.

Перше фото датовано 15 серпня, а друге – 11:00 16 серпня незабаром після вибухів.

На знімку видно, що склад із боєприпасами військ РФ повністю знищено.

Опублікували перші супутникові знімки російської бази неподалік Джанкоя, де прогриміли вибухи
Опублікували перші супутникові знімки російської бази неподалік Джанкоя, де прогриміли вибухи


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Теги: Крим, Джанкой, втрати ворога, бавовна, супутникові знімки
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