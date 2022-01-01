Опублікували перші супутникові знімки російської бази неподалік Джанкоя, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 02:12
У вівторок, 16 серпня, у тимчасово окупованому Криму біля Джанкою пролунали вибухи на складах із боєприпасами російських окупантів. У мережі з'явилися перші супутникові знімки, на яких видно масштаби нової "бавовни".
Кадри, зроблені компанією Planet Labs, опублікував журналіст проєкту "Схеми" Кирило Овсяний у твітері.
Перше фото датовано 15 серпня, а друге – 11:00 16 серпня незабаром після вибухів.
На знімку видно, що склад із боєприпасами військ РФ повністю знищено.
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Кадри, зроблені компанією Planet Labs, опублікував журналіст проєкту "Схеми" Кирило Овсяний у твітері.
Перше фото датовано 15 серпня, а друге – 11:00 16 серпня незабаром після вибухів.
На знімку видно, що склад із боєприпасами військ РФ повністю знищено.
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