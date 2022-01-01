17 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 17 серпня, день народження святкує ексголова Княгининівської об'єднаної громадиТакож цього дня народився директор департаменту фінансів Волинської облдержадміністраціїЗа православним календарем 17 серпня іменини відзначають Андрій, Антон, Дар'я, Денис, Дмитро, Євдокія та Іван.Вітаємо іменинників цього дня та зичимо міцного здоров’я, успіху та щастя.17 серпня 1993 року відновив свою діяльність Милецький Свято-Миколаївський монастир, у приміщенні якого раніше діяв психоневрологічний будинок-інтернат для пристарілих.17 серпня 2007 року відбулася урочиста передача тролейбуса "Богдан Е-231" Луцькому підприємству електротранспорту. Він отримав номер 203, а через півтора місяці пройшов ще 204. Завдяки цьому Луцьк отримав статус міста з найбільшою кількістю трьохосних тролейбусів в СНД.17 серпня 2010 року у Луцьку на розі вулиць Лесі Українки та Сенаторки Левчанівської відкрили реконструйований сквер художників.17 серпня 2011 року Луцька міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Лазо на вулицю Юлії Тимошенко. Однак, того ж дня міський голованаклав вето на це рішення.У 2012 році в Луцьку страйкували працівники Центрального ринку.