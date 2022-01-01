Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати
Сьогодні, 01:01
Президент України Володимир Зеленський закликав українців займати активну позицію і робити все, аби Росії ставало все важче воювати.
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського 16 серпня.
"Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави.
Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни", - сказав він.
І додав, що українці повинні зробити все, аби окупанти втомилися воювати.
"Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один", - зазначив президент.
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Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Зеленського 16 серпня.
"Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави.
Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни", - сказав він.
І додав, що українці повинні зробити все, аби окупанти втомилися воювати.
"Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один", - зазначив президент.
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