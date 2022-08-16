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Ердоган хоче говорити у Львові про припинення війни «дипломатичним» шляхом

Ердоган хоче говорити у Львові про припинення війни «дипломатичним» шляхом
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час візиту в Україну обговорюватиме кроки для припинення війни Росії проти України "дипломатичним шляхом".

Про це пише Українська правда з посиланням на турецьку державну агенцію Anadolu Agency.

"Під час зустрічі обговорюватимуться кроки, які можуть бути здійснені для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, за рахунок активізації діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки", - пише агенція.

У повідомленні управління комунікацій Туреччини повідомляють, що Ердоган відвідає Львів із одноденним робочим візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Згідно із заявою, Ердоган та Зеленський обговорять усі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

У рамках візиту лідери зустрінуться із генсеком ООН Гутеррішем, щоб провести тристоронню зустріч.

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Теги: Ердоган, припинення війни, візит Ердогана, Львів
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