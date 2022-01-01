На Житомирщині окупанти вдарили ракетами по військовому аеродрому
Сьогодні, 21:26
Російська армія у вівторок завдала ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині.
Про це інформує пресслужба Повітряного командування "Центр".
"Сьогодні вдень рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34", йдеться у повідомленні.
Повідомляють, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.
Особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.
Нагадаємо, удень голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області, у Житомирському районі зафіксовано два вибухи.
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Про це інформує пресслужба Повітряного командування "Центр".
"Сьогодні вдень рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34", йдеться у повідомленні.
Повідомляють, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки.
Особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.
Нагадаємо, удень голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області, у Житомирському районі зафіксовано два вибухи.
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