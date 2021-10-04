У волинському пологовому будинку за тиждень народились 14 діток

У волинському пологовому будинку за тиждень народились 14 діток
Ще 14 малюків побачили світ у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні.

Про це йдеться на сторінці закладу у фейсбуці.

Протягом минулого тижня в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП «НЦМЛ» відбулося 14 пологів.

"Серед новонароджених малюків: 3 хлопчики та 11 дівчаток.

Вітаємо! Дякуємо, що обрали пологовий Нововолинської ЦМЛ!" - йдеться у повідомленні.

У волинському пологовому будинку за тиждень народились 14 діток


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нововолинськ, пологовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині роздаватимуть продуктові набори
Сьогодні, 05:18
У волинському пологовому будинку за тиждень народились 14 діток
Сьогодні, 04:20
Голова Волиньради передав на потреби ЗСУ позашляховик
Сьогодні, 03:33
Опублікували перші супутникові знімки російської бази неподалік Джанкоя, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 02:12
Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати
Сьогодні, 01:01
Схожі новини
За тиждень у лікарні на Волині народилось 12 дітей За тиждень у лікарні на Волині народилось 12 дітей
04 жовтень, 2021, 16:53
У місті на Волині з'явилося нове відділення «Укрпошти» У місті на Волині з'явилося нове відділення «Укрпошти»
11 серпень, 03:17
Перевірили 20 тисяч осіб: у громаді на Волині у колабораціонізмі підозрюють декількох людей Перевірили 20 тисяч осіб: у громаді на Волині у колабораціонізмі підозрюють декількох людей
04 серпень, 14:05
Колектив шахти №9 «Нововолинська» не пустив нового керівника на територію Колектив шахти №9 «Нововолинська» не пустив нового керівника на територію
03 серпень, 01:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині роздаватимуть продуктові набори
Сьогодні, 05:18
 0
У волинському пологовому будинку за тиждень народились 14 діток
Сьогодні, 04:20
 0
Голова Волиньради передав на потреби ЗСУ позашляховик
Сьогодні, 03:33
 0
Опублікували перші супутникові знімки російської бази неподалік Джанкоя, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 02:12
 0
Зеленський: Ми маємо робити так, щоб Росія втомилася воювати
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8