У волинському пологовому будинку за тиждень народились 14 діток
Сьогодні, 04:20
Ще 14 малюків побачили світ у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні.
Про це йдеться на сторінці закладу у фейсбуці.
Протягом минулого тижня в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП «НЦМЛ» відбулося 14 пологів.
"Серед новонароджених малюків: 3 хлопчики та 11 дівчаток.
Вітаємо! Дякуємо, що обрали пологовий Нововолинської ЦМЛ!" - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
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Про це йдеться на сторінці закладу у фейсбуці.
Протягом минулого тижня в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП «НЦМЛ» відбулося 14 пологів.
"Серед новонароджених малюків: 3 хлопчики та 11 дівчаток.
Вітаємо! Дякуємо, що обрали пологовий Нововолинської ЦМЛ!" - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Війна – не завада: на Волині троє військовослужбовців побралися з коханими
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