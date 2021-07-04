На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць

На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць
Понад 3,3 млн грн податку надійшло до місцевих бюджетів Волині від заготівлі чорниць та інших ягід, зібраних у лісових масивах області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Наразі збір сезонних лісових ягід завершується. Станом на сьогодні на Волині вже заготували 1 374 тонни чорниць; 16 тонн ожини; по одній тонні - брусниці і журавлини.

Також триває активний збір грибів. Лісових квитків для їх заготівлі виписали більше 13 тонн.

Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку із воєнним станом, відвідувати ліси в області заборонено. Однак, зважаючи на численні звернення волинян та з метою наповнення місцевих бюджетів, Рада оборони області дозволила збір дикоросів у визначених лісових масивах у всіх районах Волині.


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Теги: Волинь, ягоди, чорниці
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