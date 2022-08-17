Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу
Сьогодні, 12:05
Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці.
Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки", пише Українська правда.
"Завдання стосовно мобілізації визначаються Генеральним штабом. Вони оцінюють ківлькість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій, оцінюють втрати… Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв…
Але наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців", - сказав міністр оборони.
Деталі: За словами Резнікова, до лав української армії мобілізовано вже досить багато людей, наразі потрібні насамперед певні спеціалісти: оператори БПЛА, айтівці, зв’язківці, артилеристи та ін.
Зокрема потрібні фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту, які зараз отримують Сили оборони.
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Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки", пише Українська правда.
"Завдання стосовно мобілізації визначаються Генеральним штабом. Вони оцінюють ківлькість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій, оцінюють втрати… Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв…
Але наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців", - сказав міністр оборони.
Деталі: За словами Резнікова, до лав української армії мобілізовано вже досить багато людей, наразі потрібні насамперед певні спеціалісти: оператори БПЛА, айтівці, зв’язківці, артилеристи та ін.
Зокрема потрібні фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту, які зараз отримують Сили оборони.
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