На Волині чоловік побив брата до смерті

Учора, 16 серпня, близько 20 вечора, до поліції Ковельщини надійшла інформація про те, що до приймального відділення лікарні доставили громадянина без свідомості з тяжкими тілесними ушкодженнями.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлюючи обставини цієї події, правоохоронці з’ясували, що у селі Тур між двома братами під час розпивання алкогольних напоїв раптово відбувся словесний конфлікт, в результаті якого один з них взяв палицю та наніс своєму опоненту декілька ударів по різним ділянкам тіла.Під час проведення реанімаційних заходів 58-річний чоловік, не приходячи до свідомості, помер у лікарні. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України. З місця події поліцейські вилучили ряд речових доказів, в тому числі знаряддя злочину та затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Нападнику загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.