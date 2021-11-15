На Волині чоловік побив брата до смерті

На Волині чоловік побив брата до смерті
Учора, 16 серпня, близько 20 вечора, до поліції Ковельщини надійшла інформація про те, що до приймального відділення лікарні доставили громадянина без свідомості з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Встановлюючи обставини цієї події, правоохоронці з’ясували, що у селі Тур між двома братами під час розпивання алкогольних напоїв раптово відбувся словесний конфлікт, в результаті якого один з них взяв палицю та наніс своєму опоненту декілька ударів по різним ділянкам тіла.

Під час проведення реанімаційних заходів 58-річний чоловік, не приходячи до свідомості, помер у лікарні. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України. З місця події поліцейські вилучили ряд речових доказів, в тому числі знаряддя злочину та затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нападнику загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

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Теги: Волинь, Ковель, побиття, смерть
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