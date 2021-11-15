На Волині чоловік побив брата до смерті
Сьогодні, 12:22
Учора, 16 серпня, близько 20 вечора, до поліції Ковельщини надійшла інформація про те, що до приймального відділення лікарні доставили громадянина без свідомості з тяжкими тілесними ушкодженнями.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Встановлюючи обставини цієї події, правоохоронці з’ясували, що у селі Тур між двома братами під час розпивання алкогольних напоїв раптово відбувся словесний конфлікт, в результаті якого один з них взяв палицю та наніс своєму опоненту декілька ударів по різним ділянкам тіла.
Під час проведення реанімаційних заходів 58-річний чоловік, не приходячи до свідомості, помер у лікарні. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України. З місця події поліцейські вилучили ряд речових доказів, в тому числі знаряддя злочину та затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нападнику загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Встановлюючи обставини цієї події, правоохоронці з’ясували, що у селі Тур між двома братами під час розпивання алкогольних напоїв раптово відбувся словесний конфлікт, в результаті якого один з них взяв палицю та наніс своєму опоненту декілька ударів по різним ділянкам тіла.
Під час проведення реанімаційних заходів 58-річний чоловік, не приходячи до свідомості, помер у лікарні. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.
За цим фактом слідство відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України. З місця події поліцейські вилучили ряд речових доказів, в тому числі знаряддя злочину та затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нападнику загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє людей
Сьогодні, 12:33
На Волині чоловік побив брата до смерті
Сьогодні, 12:22
Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу
Сьогодні, 12:05
На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць
Сьогодні, 11:40
Медіа