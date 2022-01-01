На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє людей
Сьогодні, 12:33
Учора, 16 серпня, в селі Хотешів Камінь-Каширського району місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Mustang, не впорався з керуванням та зіткнувся із дерев’яною огорожею. У результаті ДТП водія госпіталізували в реанімацію.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Цього ж дня, у Ківерцівському районі на автодорозі між селами Пальче та Хорлупи водій мотоцикла Mustang зіткнувся із автомобілем Nissan leaf. Внаслідок ДТП травмувався пасажир мотоцикла, його госпіталізували до лікарні.
Триває слідство, під час якого з’ясують усі обставини автопригод.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Цього ж дня, у Ківерцівському районі на автодорозі між селами Пальче та Хорлупи водій мотоцикла Mustang зіткнувся із автомобілем Nissan leaf. Внаслідок ДТП травмувався пасажир мотоцикла, його госпіталізували до лікарні.
Триває слідство, під час якого з’ясують усі обставини автопригод.
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