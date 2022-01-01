На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє людей

На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє людей
Учора, 16 серпня, в селі Хотешів Камінь-Каширського району місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Mustang, не впорався з керуванням та зіткнувся із дерев’яною огорожею. У результаті ДТП водія госпіталізували в реанімацію.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Цього ж дня, у Ківерцівському районі на автодорозі між селами Пальче та Хорлупи водій мотоцикла Mustang зіткнувся із автомобілем Nissan leaf. Внаслідок ДТП травмувався пасажир мотоцикла, його госпіталізували до лікарні.
На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє людей

Триває слідство, під час якого з’ясують усі обставини автопригод.

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Теги: ДТП, Волинь, мотоциклісти
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