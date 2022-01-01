На початку вересня Україну накриє потужна спека: що чекає західні області

На початку вересня Україну накриє потужна спека: що чекає західні області
Літо не спішить покидати Україну. Тому на початку вересня в деяких областях все ще пануватиме сильна спека.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Wisemeteo.

Спека затримається в усіх регіонах, крім західних. При цьому найтепліше буде на Сході та Півдні України.

У східних областях пануватиме суха та спекотна погода. У Луганській області 1 вересня синоптики обіцяють аж +34 градуси. На вихідних, 3 – 4 вересня, температура повітря коливатиметься у межах +30...+31 градусів. Після того стовпчики термометрів опустяться до комфортних, але все одно спекотних, +26 градусів.

До речі, ночі теж не одразу стануть холодними. Вночі 3 вересня буде ще +22 градуси.

У Херсонській області буде ще спекотніше. Там взагалі температура не опуститься нижче +31 градуса до 5 вересня. Небо в усі ці дні буде сонячним та практично безхмарним. Лише у понеділок, 5 вересня, випаде дощ і температура наступного дня зменшиться до +29 градусів.

Цікаво, що в Одесі синоптики не прогнозують такої сильної спеки. Там погода на початку вересня буде теплою й комфортною. Температура повітря прогріється до +23...+25 градусів. 3 вересня може бути дощ з грозою.

У Києві теж обіцяють спекотну погоду. Стовпчики термометрів підіймуться до +28 градусів. Похолодання та дощі можливі з 7 вересня.

У західних областях буде доволі прохолодно. Спеку прогнозують лише на Закарпатті. Там повітря прогріється до +30 градусів. У північних регіонах України синоптики обіцяють сонце й +28 градусів 1 вересня.

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Теги: погода
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