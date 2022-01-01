Monobank підвищить тариф на зняття готівки з банкоматів

Monobank підвищить тариф на зняття готівки з банкоматів
З 1 вересня віртуальний Monobank підвищить тариф на зняття готівки з нинішніх 0,5% до 0,9%.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"З 1 вересня платіжні системи... більше ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах", – написав він.

За словами топ-менеджера, у цих умовах тариф за зняття готівки, який діяв раніше, не покриватиме витрат фінустанови. Тому monobank змушений підвищити тариф.

Тариф за зняття кредитних коштів залишиться без змін.

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Теги: Monobank, комісія, банкомат, готівка
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