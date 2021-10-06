На Закарпатті 12-річний хлопець розстрілював кота з рушниці і знімав на відео





Про це



Подію працівники поліції одразу зареєстрували та розпочали перевірку.



Поліцейський офіцер громади Рахівщини швидко встановив особу хлопця, що був на відео, та відправився до нього додому. В результаті було встановлено, що 12-річний школяр справді здійснював постріли з пневматичної рушниці у кота.



За таку поведінку малолітньої дитини поліцейські притягнули до відповідальності батьків.



На останніх за неналежне виховання складено адміністративний протокол. З родиною і надалі працюватиме ювенальна поліція, для того, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.



Окрім цього, в ході перевірки буде встановлюватися, яким чином в руки 12-річного хлопця потрапила пневматична рушниця.



Цьому факту буде надана окрема правова оцінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 16 серпня, в Інтернеті поліцейські Закарпаття виявили відео, на якому 12-річний хлопець з пневматичної рушниці стріляє в тварину і сміється.Про це інформують у пресслужбі поліції області.Подію працівники поліції одразу зареєстрували та розпочали перевірку.Поліцейський офіцер громади Рахівщини швидко встановив особу хлопця, що був на відео, та відправився до нього додому. В результаті було встановлено, що 12-річний школяр справді здійснював постріли з пневматичної рушниці у кота.За таку поведінку малолітньої дитини поліцейські притягнули до відповідальності батьків.На останніх за неналежне виховання складено адміністративний протокол. З родиною і надалі працюватиме ювенальна поліція, для того, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому.Окрім цього, в ході перевірки буде встановлюватися, яким чином в руки 12-річного хлопця потрапила пневматична рушниця.Цьому факту буде надана окрема правова оцінка.

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