У Луцьку обмежили рух транспорту на вулиці Лесі Українки

Для доставки до закладів торгівлі на вулиці Лесі Українки використовують важкі вантажівки. Усе це призводить руйнування дорожнього покриття та пошкодження комунального майна. Тому на вулиці Лесі Українки обмежили рух транспорту, вага якого перевищує 3,5 тонни.Таке рішення члени виконавчого комітету затвердили під час засідання 17 серпня, повідомляють у Луцькій міській раді.Вирішили обмежити рух транспортних засобів вулицею Лесі Українки, окрім:- автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 тонн, що обслуговують установи, організації, торговельні заклади, заклади громадського харчування тощо щодня з 08.00 до 11.00 та з 21.00 до 23.00;- спеціалізованого транспорту, автомобілів служб оперативного реагування (з надзвичайних ситуацій, поліції, екстреної медичної допомоги, зв'язку, енергопостачання, аварійно-рятувальних тощо);- велосипедів та електросамокатів.