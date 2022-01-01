У Львові затримали чоловіка, який «обчистив» магазин у Луцьку на 27 тисяч. ФОТО

У Львові затримали особу, яка здійснила крадіжку 27-ми тисяч гривень в одному із магазинів міста Луцька.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.Оперативні працівники встановили автомобіль, на якому пересувається зловмисник, зовнішність особи та інші особливі ознаки. Усю інформацію передали львівським колегам.Автомобіль Mercedes-Benz S500 знайшли і зупинили на перетині вулиць Коперника — Степана Бандери у Львові.36-річний водій спочатку заперечував свою причетність до крадіжки. Патрульні зв'язалися з ініціатором пошуків і ті підтвердили, що це саме той чоловік та автомобіль.Згодом, львів'янин таки зізнався у скоєному. До слова, він раніше судимий за крадіжки та грабежі. На місце події приїхала слідчо-оперативна група з Луцька.Поліцейські вилучили автомобіль.Львів'янину загрожує покарання за крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.