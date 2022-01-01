У Львові затримали чоловіка, який «обчистив» магазин у Луцьку на 27 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 12:26
У Львові затримали особу, яка здійснила крадіжку 27-ми тисяч гривень в одному із магазинів міста Луцька.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
Оперативні працівники встановили автомобіль, на якому пересувається зловмисник, зовнішність особи та інші особливі ознаки. Усю інформацію передали львівським колегам.
Автомобіль Mercedes-Benz S500 знайшли і зупинили на перетині вулиць Коперника — Степана Бандери у Львові.
36-річний водій спочатку заперечував свою причетність до крадіжки. Патрульні зв'язалися з ініціатором пошуків і ті підтвердили, що це саме той чоловік та автомобіль.
Згодом, львів'янин таки зізнався у скоєному. До слова, він раніше судимий за крадіжки та грабежі. На місце події приїхала слідчо-оперативна група з Луцька.
Поліцейські вилучили автомобіль.
Львів'янину загрожує покарання за крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.
Оперативні працівники встановили автомобіль, на якому пересувається зловмисник, зовнішність особи та інші особливі ознаки. Усю інформацію передали львівським колегам.
Автомобіль Mercedes-Benz S500 знайшли і зупинили на перетині вулиць Коперника — Степана Бандери у Львові.
36-річний водій спочатку заперечував свою причетність до крадіжки. Патрульні зв'язалися з ініціатором пошуків і ті підтвердили, що це саме той чоловік та автомобіль.
Згодом, львів'янин таки зізнався у скоєному. До слова, він раніше судимий за крадіжки та грабежі. На місце події приїхала слідчо-оперативна група з Луцька.
Поліцейські вилучили автомобіль.
Львів'янину загрожує покарання за крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку обмежили рух транспорту на вулиці Лесі Українки
Сьогодні, 13:05
На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє людей
Сьогодні, 12:33
У Львові затримали чоловіка, який «обчистив» магазин у Луцьку на 27 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 12:26
На Волині чоловік побив брата до смерті
Сьогодні, 12:22
Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу
Сьогодні, 12:05
Медіа