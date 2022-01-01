Скільки українських шкіл обладнані укриттями





Про це Денис Монастирський під час наради з міністром освіти Сергієм Шкарлетом за участю керівників обласних воєнних адміністрацій і громадськості.



Найкраща ситуація у Львівській області, там до початку офлайн навчання готові 83% закладів.



Співробітники системи МВС разом з освітянами обстежують укриття у закладах освіти. За даними МВС, за цей період перевірили понад 80% освітніх закладів, а саме 21 тис. об’єктів.



"Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року", – зазначає Монастирський.



В одному з ліцеїв Львова, де обладнали бомбосховище, побувала перша леді Олена Зеленська.



"Ми маємо усвідомити: навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині мастхев для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Так само, як це вже багато років є в Ізраїлі, де кожен учень знає, куди бігти у разі повітряної тривоги", – каже вона.



Олена Зеленська радить батькам, які обрали очне навчання для своїх дітей, особисто відвідати школу і оцінити безпекові умови.



"Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все", – говорить вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 40% українських шкіл забезпечені укриттями. Найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти.Про це повідомив міністр внутрішніх справ Українипід час наради з міністром освітиза участю керівників обласних воєнних адміністрацій і громадськості.Найкраща ситуація у Львівській області, там до початку офлайн навчання готові 83% закладів.Співробітники системи МВС разом з освітянами обстежують укриття у закладах освіти. За даними МВС, за цей період перевірили понад 80% освітніх закладів, а саме 21 тис. об’єктів."Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року", – зазначає Монастирський.В одному з ліцеїв Львова, де обладнали бомбосховище, побувала перша леді"Ми маємо усвідомити: навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині мастхев для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Так само, як це вже багато років є в Ізраїлі, де кожен учень знає, куди бігти у разі повітряної тривоги", – каже вона.Олена Зеленська радить батькам, які обрали очне навчання для своїх дітей, особисто відвідати школу і оцінити безпекові умови."Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все", – говорить вона.

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