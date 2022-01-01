Скільки українських шкіл обладнані укриттями
Сьогодні, 11:20
Понад 40% українських шкіл забезпечені укриттями. Найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час наради з міністром освіти Сергієм Шкарлетом за участю керівників обласних воєнних адміністрацій і громадськості.
Найкраща ситуація у Львівській області, там до початку офлайн навчання готові 83% закладів.
Співробітники системи МВС разом з освітянами обстежують укриття у закладах освіти. За даними МВС, за цей період перевірили понад 80% освітніх закладів, а саме 21 тис. об’єктів.
"Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року", – зазначає Монастирський.
В одному з ліцеїв Львова, де обладнали бомбосховище, побувала перша леді Олена Зеленська.
"Ми маємо усвідомити: навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині мастхев для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Так само, як це вже багато років є в Ізраїлі, де кожен учень знає, куди бігти у разі повітряної тривоги", – каже вона.
Олена Зеленська радить батькам, які обрали очне навчання для своїх дітей, особисто відвідати школу і оцінити безпекові умови.
"Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все", – говорить вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час наради з міністром освіти Сергієм Шкарлетом за участю керівників обласних воєнних адміністрацій і громадськості.
Найкраща ситуація у Львівській області, там до початку офлайн навчання готові 83% закладів.
Співробітники системи МВС разом з освітянами обстежують укриття у закладах освіти. За даними МВС, за цей період перевірили понад 80% освітніх закладів, а саме 21 тис. об’єктів.
"Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року", – зазначає Монастирський.
В одному з ліцеїв Львова, де обладнали бомбосховище, побувала перша леді Олена Зеленська.
"Ми маємо усвідомити: навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині мастхев для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Так само, як це вже багато років є в Ізраїлі, де кожен учень знає, куди бігти у разі повітряної тривоги", – каже вона.
Олена Зеленська радить батькам, які обрали очне навчання для своїх дітей, особисто відвідати школу і оцінити безпекові умови.
"Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все", – говорить вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць
Сьогодні, 11:40
Скільки українських шкіл обладнані укриттями
Сьогодні, 11:20
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків
Сьогодні, 11:12
П'ятий енергоблок Рівненської АЕС хочуть збудувати до 2032 року
Сьогодні, 10:59
Медіа