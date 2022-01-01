П'ятий енергоблок Рівненської АЕС хочуть збудувати до 2032 року

П'ятий енергоблок Рівненської АЕС хочуть збудувати до 2032 року
"Енергоатом" будуватиме енергоблок №5 на Рівненській АЕС. Його планують побудувати за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse та ввести в експлуатацію до 2032 року.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

16 серпня 2022 року під час перебування на Рівненській атомній електростанції президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін відвідав майданчик майбутнього будівництва енергоблока №5 Рівненської АЕС (був визначений ще у 2004 році). Під час наради з активом РАЕС і оперативним персоналом очільник Енергоатома разом з директором ВП «Атомпроектінжиніринг» Миколою Божко провів презентацію проєкту і графіка будівництва нового енергоблока.

Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse. Вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України. Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

Нагадаємо, ДП «НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company підписали угоду про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000. Енергоатом вже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який заплановано завершити до 2029 року. Наступним енергоблоком, який збудує Компанія, буде блок №5 Рівненської АЕС. Його введення в експлуатацію має відбутися у 2032-му.

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Теги: Рівненська АЕС, блок, будівництво
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