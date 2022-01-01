В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО

В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО
Учора ввечері, 16 серпня, військовослужбовці Волинського загону припинили спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон наркотичної речовини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час оформлення пасажирів автобуса, який через пункт пропуску «Устилуг» їхав до Польщі, на одного з подорожніх зреагував службовий собака прикордонників. Під час огляду його речей у портфелі наряд виявив 18 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження, ймовірно марихуаною. Крім того, 35-річний чоловік віз за кордон більше десятка капсул для паління наркотиків.
В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО

За цим фактом прикордонники направили до СБУ повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».
В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО

Виявлену речовину правоохоронці встановленим порядком вилучили для проведення експертизи.
В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО
В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО
В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО

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Теги: Устилуг, наркотики
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