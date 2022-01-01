Вночі росіяни атакували Одеську область ракетами





Про це Сергій Братчук.



"Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу. Пожежа на площі понад 600 кв. м локалізована", - йдеться в повідомленні.



Внаслідок удару руйнувань зазнала база відпочинку і приватні будівлі.



Нагадаємо, що 14 серпня група людей











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області ракети.Про це повідомляє спікер Одеської ОВА"Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу. Пожежа на площі понад 600 кв. м локалізована", - йдеться в повідомленні.Внаслідок удару руйнувань зазнала база відпочинку і приватні будівлі.Нагадаємо, що 14 серпня група людей підірвалася на міні на пляжі в Затоці Одеської області . Дві людини загинули, одна-отримала поранення.

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