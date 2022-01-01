Вночі росіяни атакували Одеську область ракетами
Сьогодні, 10:02
Вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області ракети.
Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу. Пожежа на площі понад 600 кв. м локалізована", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару руйнувань зазнала база відпочинку і приватні будівлі.
Нагадаємо, що 14 серпня група людей підірвалася на міні на пляжі в Затоці Одеської області. Дві людини загинули, одна-отримала поранення.
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Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу. Пожежа на площі понад 600 кв. м локалізована", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару руйнувань зазнала база відпочинку і приватні будівлі.
Нагадаємо, що 14 серпня група людей підірвалася на міні на пляжі в Затоці Одеської області. Дві людини загинули, одна-отримала поранення.
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