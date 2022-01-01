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Вночі росіяни атакували Одеську область ракетами

Вночі росіяни атакували Одеську область ракетами
Вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області ракети.

Про це повідомляє спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Вночі Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. 4 цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу. Пожежа на площі понад 600 кв. м локалізована", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару руйнувань зазнала база відпочинку і приватні будівлі.

Нагадаємо, що 14 серпня група людей підірвалася на міні на пляжі в Затоці Одеської області. Дві людини загинули, одна-отримала поранення.





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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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