Кремль далі прагне змінити режим у Києві та встановити контроль над більшою частиною України, – ISW





Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише



“ISW оцінює, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: зміна режиму в Києві та забезпечення територіального контролю над більшою частиною України”, – йдеться у звіті.



Аналітики підкреслюють, що президент Росії Володимир Путін не згадав території за межами Донбасу, описуючи 15 серпня цілі війни Росії в Україні.



“Свою попередню промову на форумі “Армія-2022” 15 серпня Путін завершив заявою про те, що російські та донбаські сили “виконують свій обов’язок” воювати за Росію та “звільняти” Донбас”, – зазначили в Інституті.



Нагадаємо, в ISW також повідомили, що атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу з метою відновлення контролю над західним берегом Дніпра.



Також аналітики американського інституту заявили, що немає жодних ознак того, що ЗСУ використовували зброю, отриману від США, під час ударів по Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кремль продовжує намагатися спотворити свої ймовірні максималістські цілі в Україні.Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише LB.ua “ISW оцінює, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: зміна режиму в Києві та забезпечення територіального контролю над більшою частиною України”, – йдеться у звіті.Аналітики підкреслюють, що президент Росії Володимир Путін не згадав території за межами Донбасу, описуючи 15 серпня цілі війни Росії в Україні.“Свою попередню промову на форумі “Армія-2022” 15 серпня Путін завершив заявою про те, що російські та донбаські сили “виконують свій обов’язок” воювати за Росію та “звільняти” Донбас”, – зазначили в Інституті.Нагадаємо, в ISW також повідомили, що атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу з метою відновлення контролю над західним берегом Дніпра.Також аналітики американського інституту заявили, що немає жодних ознак того, що ЗСУ використовували зброю, отриману від США, під час ударів по Криму.

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