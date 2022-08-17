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Кремль далі прагне змінити режим у Києві та встановити контроль над більшою частиною України, – ISW

Кремль далі прагне змінити режим у Києві та встановити контроль над більшою частиною України, – ISW
Кремль продовжує намагатися спотворити свої ймовірні максималістські цілі в Україні.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), пише LB.ua.

“ISW оцінює, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними: зміна режиму в Києві та забезпечення територіального контролю над більшою частиною України”, – йдеться у звіті.

Аналітики підкреслюють, що президент Росії Володимир Путін не згадав території за межами Донбасу, описуючи 15 серпня цілі війни Росії в Україні.

“Свою попередню промову на форумі “Армія-2022” 15 серпня Путін завершив заявою про те, що російські та донбаські сили “виконують свій обов’язок” воювати за Росію та “звільняти” Донбас”, – зазначили в Інституті.

Нагадаємо, в ISW також повідомили, що атаки на російські позиції в Криму та навколо нього, ймовірно, є частиною узгодженого українського контрнаступу з метою відновлення контролю над західним берегом Дніпра.

Також аналітики американського інституту заявили, що немає жодних ознак того, що ЗСУ використовували зброю, отриману від США, під час ударів по Криму.

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Теги: Росія, Україна, війна
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