Як у луцькому медзакладі реабілітують військових. ВІДЕО





Про це розповів Ігор Гнетньов.



Наразі пацієнти, які не мають можливості щодня приїжджати на лікування та процедури, можуть цілодобово перебувати в стаціонарі. "15 ліжок – більше ми можливості не маємо. Ми маємо свій транспорт і з госпіталів до нас щодня привозять військових на процедури", – говорить керівник медзакладу.



Під наглядом із фізичним терапевтом Олександром Корнієнком у Центрі реабілітації учасників бойових дій займається в басейні військовий Володимир, який отримав поранення в боях на Луганщині. "Мене як привезли, то я тільки на лівій нозі пальцями ледь-ледь ворушив. Зараз уже на 80 градусів ногу згинаю", – говорить військовий.



Як зазначив терапевт, у чоловіка травмоване коліно, а занятті у воді дають позитивний результат. "Він почав уже потихеньку ходити, наступати на ногу. Його задача – повністю стати повноцінним, ходити без милиць і в кінці без палиці", – каже лікар.



У кабінеті ерготерапії терапевтка Ірина Нища застосовує метод Су-Джок терапії, що впливає на нервові закінчення. З її слів, військовий, який нині на реабілітації, внаслідок поранення отримав перелом ключиці й травму грудного м’яза.



"На даному етапі, пройшовши курс реабілітації ми відновили цю функцію пальцевої терапії, пацієнт може взяти предмети, користуватися ложкою, випити води", – говорить медичка.

Травматолог Віталій Ліберний.

Третій курс реабілітації отримує військовий Віктор Дудюк із Ковельського району. Виконує вправи для зміцнення колін і м’язів спини. Каже: відновлюється після травми унаслідок мінно-вибухового поранення.



"У центрі є палати цілодобового перебування, то ж, хто немісцевий, то є змога ночувати і щодень бути зранку до вечора тут, щоб не доїжджати, не кататися. Як вдома сидіти, то легше не стане від того, а під наглядом спеціалістів прогрес іде", – зазначив боєць.



Процедуру електростимуляції отримує військовослужбовець Микола Саган із села Пульмо Ковельського району. Скерування на реабілітацію отримав від сімейного лікаря. "Ноги мені розробляють, усе. Хребта, бо у мене поранення у хребет. Ми не здаємося, українці – крепкий народ", – каже волинянин.

Психологиня Юлія Голуб і психотерапевт Автанділ Коходзе.

Лікар-травматолог Віталій Ліберний розповів: у медзаклад приходять пацієнти з ураженнями неврологічної й опорно-рухової систем. "Вони отримують послуги для відновлення або заміщення цих функцій. Це можуть бути як заняття з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, фізіотерапевтичні процедури", – додав лікар.



Разом із фізичною реабілітацію пацієнти отримують психологічну підтримку. Психотерапевт Центру реабілітації учасників бойових дій Автанділ Коходзе каже: перед початком роботи пацієнтам розповідають правила, повідомляють про конфіденційність та створюють безпечний простір.



"Декотрі військові одразу із запитом приходять, а декотрим військовим рекомендують, направляють до нас наші інші колеги, фізичні терапевти і так далі. Починаємо знайомитися, щоб довіряти один одному, бо без довіри психотерапія не відбувається", – говорить психотерапевт.



Зі слів психологині Юлії Голуб, учасникам бойових дій та військовослужбовцям пропонують долучати до терапії рідних. "Пояснюємо сім’ї, що відбувається з людиною, яка була у тій реальності і повернулася до цієї реальності. Адаптовуємо їх і стараємося допомогти", – зазначила спеціалістка.



Військовослужбовців на реабілітацію приймають першочергово, – додав Ігор Гнетньов. Пацієнтам, які не входять у пільгові категорії, доводиться чекати черги на реабілітацію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Центрі реабілітації учасників бойових дій в Луцьку щодня отримують лікувальні процедури майже 200 пацієнтів. Потреба у реабілітації від початку повномасштабної війни постійно зростає.Про це розповів Суспільному керівник Центру реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громадиНаразі пацієнти, які не мають можливості щодня приїжджати на лікування та процедури, можуть цілодобово перебувати в стаціонарі. "15 ліжок – більше ми можливості не маємо. Ми маємо свій транспорт і з госпіталів до нас щодня привозять військових на процедури", – говорить керівник медзакладу.Під наглядом із фізичним терапевтому Центрі реабілітації учасників бойових дій займається в басейні військовий Володимир, який отримав поранення в боях на Луганщині. "Мене як привезли, то я тільки на лівій нозі пальцями ледь-ледь ворушив. Зараз уже на 80 градусів ногу згинаю", – говорить військовий.Як зазначив терапевт, у чоловіка травмоване коліно, а занятті у воді дають позитивний результат. "Він почав уже потихеньку ходити, наступати на ногу. Його задача – повністю стати повноцінним, ходити без милиць і в кінці без палиці", – каже лікар.У кабінеті ерготерапії терапевтказастосовує метод Су-Джок терапії, що впливає на нервові закінчення. З її слів, військовий, який нині на реабілітації, внаслідок поранення отримав перелом ключиці й травму грудного м’яза."На даному етапі, пройшовши курс реабілітації ми відновили цю функцію пальцевої терапії, пацієнт може взяти предмети, користуватися ложкою, випити води", – говорить медичка.Третій курс реабілітації отримує військовийіз Ковельського району. Виконує вправи для зміцнення колін і м’язів спини. Каже: відновлюється після травми унаслідок мінно-вибухового поранення."У центрі є палати цілодобового перебування, то ж, хто немісцевий, то є змога ночувати і щодень бути зранку до вечора тут, щоб не доїжджати, не кататися. Як вдома сидіти, то легше не стане від того, а під наглядом спеціалістів прогрес іде", – зазначив боєць.Процедуру електростимуляції отримує військовослужбовецьіз села Пульмо Ковельського району. Скерування на реабілітацію отримав від сімейного лікаря. "Ноги мені розробляють, усе. Хребта, бо у мене поранення у хребет. Ми не здаємося, українці – крепкий народ", – каже волинянин.Лікар-травматологрозповів: у медзаклад приходять пацієнти з ураженнями неврологічної й опорно-рухової систем. "Вони отримують послуги для відновлення або заміщення цих функцій. Це можуть бути як заняття з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, фізіотерапевтичні процедури", – додав лікар.Разом із фізичною реабілітацію пацієнти отримують психологічну підтримку. Психотерапевт Центру реабілітації учасників бойових дійкаже: перед початком роботи пацієнтам розповідають правила, повідомляють про конфіденційність та створюють безпечний простір."Декотрі військові одразу із запитом приходять, а декотрим військовим рекомендують, направляють до нас наші інші колеги, фізичні терапевти і так далі. Починаємо знайомитися, щоб довіряти один одному, бо без довіри психотерапія не відбувається", – говорить психотерапевт.Зі слів психологині, учасникам бойових дій та військовослужбовцям пропонують долучати до терапії рідних. "Пояснюємо сім’ї, що відбувається з людиною, яка була у тій реальності і повернулася до цієї реальності. Адаптовуємо їх і стараємося допомогти", – зазначила спеціалістка.Військовослужбовців на реабілітацію приймають першочергово, – додав Ігор Гнетньов. Пацієнтам, які не входять у пільгові категорії, доводиться чекати черги на реабілітацію.

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