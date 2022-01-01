ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків
Сьогодні, 11:12
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 44100 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1886 (+6);
бойових броньованих машин - 4162 (+10);
артилерійських систем - 993 (+4);
РСЗВ - 263 (+0);
засоби ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 196 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);
крилаті ракети - 190 (+0);
кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);
спеціальної техніки - 93 (+1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 44100 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1886 (+6);
бойових броньованих машин - 4162 (+10);
артилерійських систем - 993 (+4);
РСЗВ - 263 (+0);
засоби ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 196 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);
крилаті ракети - 190 (+0);
кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);
спеціальної техніки - 93 (+1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Вночі росіяни атакували Одеську область ракетами
Сьогодні, 10:02
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць
Сьогодні, 11:40
Скільки українських шкіл обладнані укриттями
Сьогодні, 11:20
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків
Сьогодні, 11:12
П'ятий енергоблок Рівненської АЕС хочуть збудувати до 2032 року
Сьогодні, 10:59
Медіа