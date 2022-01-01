 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків

ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:

особового складу - близько 44100 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1886 (+6);
бойових броньованих машин - 4162 (+10);
артилерійських систем - 993 (+4);
РСЗВ - 263 (+0);
засоби ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 196 (+0);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);
крилаті ракети - 190 (+0);
кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);
спеціальної техніки - 93 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Вночі росіяни атакували Одеську область ракетами
Сьогодні, 10:02
Кремль далі прагне змінити режим у Києві та встановити контроль над більшою частиною України, – ISW
Сьогодні, 09:38
ЗСУ відбили наступ окупантів на кількох напрямках: ситуація на фронті станом на 17 серпня
Сьогодні, 09:10
Ердоган хоче говорити у Львові про припинення війни «дипломатичним» шляхом
16 серпень, 22:59
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць
Сьогодні, 11:40
Скільки українських шкіл обладнані укриттями
Сьогодні, 11:20
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків
Сьогодні, 11:12
П'ятий енергоблок Рівненської АЕС хочуть збудувати до 2032 року
Сьогодні, 10:59
В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
Вночі росіяни атакували Одеську область ракетами Вночі росіяни атакували Одеську область ракетами
Сьогодні, 10:02
Кремль далі прагне змінити режим у Києві та встановити контроль над більшою частиною України, – ISW Кремль далі прагне змінити режим у Києві та встановити контроль над більшою частиною України, – ISW
Сьогодні, 09:38
ЗСУ відбили наступ окупантів на кількох напрямках: ситуація на фронті станом на 17 серпня ЗСУ відбили наступ окупантів на кількох напрямках: ситуація на фронті станом на 17 серпня
Сьогодні, 09:10
Окупант продовжує штурмувати Схід: яка ситуація на усіх напрямках Окупант продовжує штурмувати Схід: яка ситуація на усіх напрямках
16 серпень, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині заготували майже 1 400 тонн чорниць
Сьогодні, 11:40
 0
Скільки українських шкіл обладнані укриттями
Сьогодні, 11:20
 0
ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків
Сьогодні, 11:12
 0
П'ятий енергоблок Рівненської АЕС хочуть збудувати до 2032 року
Сьогодні, 10:59
 0
В «Устилузі» прикордонники виявили у пасажира автобуса наркотики. ФОТО
Сьогодні, 10:42
 0
Медіа
відео
1/8