ЗСУ ліквідували ще 200 окупантів і шість танків





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:



особового складу - близько 44100 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 1886 (+6);

бойових броньованих машин - 4162 (+10);

артилерійських систем - 993 (+4);

РСЗВ - 263 (+0);

засоби ППО - 136 (+0);

літаків - 233 (+0);

вертольотів - 196 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);

крилаті ракети - 190 (+0);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);

спеціальної техніки - 93 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 17 серпня орієнтовно склали:особового складу - близько 44100 (+200) осіб ліквідовано;танків - 1886 (+6);бойових броньованих машин - 4162 (+10);артилерійських систем - 993 (+4);РСЗВ - 263 (+0);засоби ППО - 136 (+0);літаків - 233 (+0);вертольотів - 196 (+0);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);крилаті ракети - 190 (+0);кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);спеціальної техніки - 93 (+1).

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