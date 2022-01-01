Чому навчають на курсах тактичної медицини у Луцьку. ВІДЕО





За п'ять місяців провели більше 200 занять, – розповіла Тетяна Репницька.



"Хто прийшов на цей курс, то вийде уже з алгоритмом: що робити, коли прилетіло. Що робити, коли сталася екстремальна ситуація. Найбільше людей рятують ті, хто знає, як накласти турнікет, як зупинити кров", – каже організаторка.



На заняття, яке відбулося 17 серпня прийшли майже сотня охочих.



За чотири години, доки триває лекція та практика, учасники навчаються основам тактичної медицини, наданню домедичної допомоги, правилам евакуації поранених в умовах бойових дій та основам поводження зі зброєю.



Зі слів інструктора Сергія Василькова, курс дає знання, що допоможуть не розгубитися в умовах, коли на порятунок життя є декілька хвилин.



"Основний девіз тактичної медицини – правильні дії у правильний час. Своїх людей ми починаємо вчити з азів. Це надання серцево-легеневої реанімації. Навчаємо працювати з турнікетами, накладати джгут Есмарха, працювати з ізраїльським бандажем", – додає інструктор.



Суспільне також поспілкувалося з учасниками навчання. Більшість кажуть: знаннями з домедичної допомоги в умовах війни має володіти кожен українець.



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