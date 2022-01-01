Чому навчають на курсах тактичної медицини у Луцьку. ВІДЕО

Чому навчають на курсах тактичної медицини у Луцьку. ВІДЕО
Від початку повномасштабного вторгнення в розважальному центрі "Адреналін Сіті" у Луцьку проводять безплатні заняття для військових та цивільних з тактичної медицини і бойової підготовки.

За п'ять місяців провели більше 200 занять, – розповіла Суспільному організаторка Тетяна Репницька.
Чому навчають на курсах тактичної медицини у Луцьку. ВІДЕО

"Хто прийшов на цей курс, то вийде уже з алгоритмом: що робити, коли прилетіло. Що робити, коли сталася екстремальна ситуація. Найбільше людей рятують ті, хто знає, як накласти турнікет, як зупинити кров", – каже організаторка.

На заняття, яке відбулося 17 серпня прийшли майже сотня охочих.

За чотири години, доки триває лекція та практика, учасники навчаються основам тактичної медицини, наданню домедичної допомоги, правилам евакуації поранених в умовах бойових дій та основам поводження зі зброєю.

Зі слів інструктора Сергія Василькова, курс дає знання, що допоможуть не розгубитися в умовах, коли на порятунок життя є декілька хвилин.
Чому навчають на курсах тактичної медицини у Луцьку. ВІДЕО

"Основний девіз тактичної медицини – правильні дії у правильний час. Своїх людей ми починаємо вчити з азів. Це надання серцево-легеневої реанімації. Навчаємо працювати з турнікетами, накладати джгут Есмарха, працювати з ізраїльським бандажем", – додає інструктор.

Суспільне також поспілкувалося з учасниками навчання. Більшість кажуть: знаннями з домедичної допомоги в умовах війни має володіти кожен українець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, тактична медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому навчають на курсах тактичної медицини у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
6,2 тисячі доларів за ухилення від призову та переправлення через кордон: на Волині припинили незаконну схему
Сьогодні, 14:56
Медійниця, якій удалося вирватися з окупованого Херсона, розповіла про пекельний шлях на волю
Сьогодні, 14:45
Ердоган прибув до Львова з першим візитом до України за час повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 14:30
Офіційних списків загиблих і поранених в Оленівці українська сторона не отримувала, – омбудсман
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
У Луцьку для 150 майбутніх першокласників подарували шкільне приладдя. ВІДЕО У Луцьку для 150 майбутніх першокласників подарували шкільне приладдя. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
18 серпня на Волині: гортаючи календар 18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 серпня
17 серпень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня
16 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому навчають на курсах тактичної медицини у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
 0
6,2 тисячі доларів за ухилення від призову та переправлення через кордон: на Волині припинили незаконну схему
Сьогодні, 14:56
 0
Медійниця, якій удалося вирватися з окупованого Херсона, розповіла про пекельний шлях на волю
Сьогодні, 14:45
 0
Ердоган прибув до Львова з першим візитом до України за час повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 14:30
 0
Офіційних списків загиблих і поранених в Оленівці українська сторона не отримувала, – омбудсман
Сьогодні, 14:20
 0
Медіа
відео
1/8