Курс валют у Луцьку 19 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.96, а продають - за 41.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають - за 8,78.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 серпня готівковий курс долара становить 40.65, продають його за 40.85.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.96, а продають - за 41.30.Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають - за 8,78.

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