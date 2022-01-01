Курс валют у Луцьку 19 серпня
Сьогодні, 09:17
19 серпня готівковий курс долара становить 40.65, продають його за 40.85.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.96, а продають - за 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають - за 8,78.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.96, а продають - за 41.30.
Щодо польського злотого, то його купують за 8,60, а продають - за 8,78.
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