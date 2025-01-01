На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук

На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук
На війні з російськими окупантами загинув захисник із Ківерців Ніколайчук Вадим Миколайович, 2 червня 1983 р.н.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради.

Захисник з Ківерців Вадим Ніколайчук був призваний на військову службу до лав Збройних сил України за мобілізацією.

Солдат загинув 4 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області.

Про чин поховання Героя повідомлять згодом.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук
Сьогодні, 15:03
У Нововолинську економити на проїзді стало простіше через електронний квиток
Сьогодні, 14:08
На Волині одному з сіл хочуть повернути назву, якій понад 500 років
Сьогодні, 13:14
Чи будуть луцькі ринки працювати на Трійцю
Сьогодні, 12:43
У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук На війні загинув Герой з Волині Назар Матейчук
Сьогодні, 09:15
Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука Підтвердилась загибель Героя з Волині Олега Юзипчука
31 травня, 20:39
Обірвалося життя воїна із Волині Дмитра Януля, який перебував на лікуванні Обірвалося життя воїна із Волині Дмитра Януля, який перебував на лікуванні
31 травня, 17:44
Понад рік невідомості: стало відомо про смерть захисника з Волині Дмитра Лехіва Понад рік невідомості: стало відомо про смерть захисника з Волині Дмитра Лехіва
31 травня, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук
Сьогодні, 15:03
 0
У Нововолинську економити на проїзді стало простіше через електронний квиток
Сьогодні, 14:08
 0
На Волині одному з сіл хочуть повернути назву, якій понад 500 років
Сьогодні, 13:14
 0
Чи будуть луцькі ринки працювати на Трійцю
Сьогодні, 12:43
 0
У Луцьку оголосили День жалоби за загиблими
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8