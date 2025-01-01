На фронті загинув захисник з Волині Вадим Ніколайчук
Сьогодні, 15:03
На війні з російськими окупантами загинув захисник із Ківерців Ніколайчук Вадим Миколайович, 2 червня 1983 р.н.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради.
Захисник з Ківерців Вадим Ніколайчук був призваний на військову службу до лав Збройних сил України за мобілізацією.
Солдат загинув 4 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області.
Про чин поховання Героя повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради.
Захисник з Ківерців Вадим Ніколайчук був призваний на військову службу до лав Збройних сил України за мобілізацією.
Солдат загинув 4 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області.
Про чин поховання Героя повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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