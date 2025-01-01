Чи будуть луцькі ринки працювати на Трійцю
Сьогодні, 12:43
У святкові дні щонайменше один ринок у Луцьку не працюватиме на Трійцю, яку цього року відзначатимуть у неділю, 8 червня.
Про це пише Конкурент.
Попри відсутність офіційної інформації про графік роботи ринків, уже зараз місцеві жителі зазначають, що Варшавський ринок точно не працюватиме у цей день.
Щодо інших ринків – таких як Центральний, Північний чи «Лучеськ» – остаточної відповіді наразі немає.
Тож мешканцям радять планувати покупки заздалегідь або уточнювати графік роботи безпосередньо у представників адміністрацій ринків.
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Про це пише Конкурент.
Попри відсутність офіційної інформації про графік роботи ринків, уже зараз місцеві жителі зазначають, що Варшавський ринок точно не працюватиме у цей день.
Щодо інших ринків – таких як Центральний, Північний чи «Лучеськ» – остаточної відповіді наразі немає.
Тож мешканцям радять планувати покупки заздалегідь або уточнювати графік роботи безпосередньо у представників адміністрацій ринків.
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