Чи будуть луцькі ринки працювати на Трійцю





Про це пише



Попри відсутність офіційної інформації про графік роботи ринків, уже зараз місцеві жителі зазначають, що Варшавський ринок точно не працюватиме у цей день.



Щодо інших ринків – таких як Центральний, Північний чи «Лучеськ» – остаточної відповіді наразі немає.



Тож мешканцям радять планувати покупки заздалегідь або уточнювати графік роботи безпосередньо у представників адміністрацій ринків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У святкові дні щонайменше один ринок у Луцьку не працюватиме на Трійцю, яку цього року відзначатимуть у неділю, 8 червня.Про це пише Конкурент Попри відсутність офіційної інформації про графік роботи ринків, уже зараз місцеві жителі зазначають, що Варшавський ринок точно не працюватиме у цей день.Щодо інших ринків – таких як Центральний, Північний чи «Лучеськ» – остаточної відповіді наразі немає.Тож мешканцям радять планувати покупки заздалегідь або уточнювати графік роботи безпосередньо у представників адміністрацій ринків.

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