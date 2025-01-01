На Волині судили чоловіка, який через скруту засіяв землі «Укрзалізниці»

На Волині судили чоловіка, який через скруту засіяв землі «Укрзалізниці»
Через скруту волинський селянин без дозволу обробляв землю, що належить «Укрзалізниці». За це Горохівський районний суд призначив йому рік іспитового строку.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

Як вказано у вироку, восени 2024 року Станіслав Г. самовільно зайняв дві земельні ділянки в межах сіл Звиняче та Вільхівка. Вони розташовані в охоронній зоні вздовж залізничної колії. На ділянках чоловік обробляв та вирощував сільськогосподарські культури.

Але право постійного користування землею належить регіональній філії АТ «Українська залізниця». Цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. Розорювання землі завдало залізничникам шкоди на 29744 гривні.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельних ділянок у зонах, що охороняються).

На судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Як зазначив, мав скрутне матеріальне становище. Вирощувати сільськогосподарські культури взявся, щоб заробити кошти. Ділянка була порожня, а чоловік не знав про заборону на її обробіток.

Представник потерпілої сторони просив суд суворо не карати обвинуваченого, бо той не мав злого умислу. У підсумку Станіславу Г. призначили рік позбавлення волі, який замінили роком іспитового строку.

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Теги: Волинь, Луцьк, Горохів, суд, Укрзалізниця, Вільхівка, Звиняче
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