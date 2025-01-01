На Волині судили чоловіка, який через скруту засіяв землі «Укрзалізниці»





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Як вказано у вироку, восени 2024 року Станіслав Г. самовільно зайняв дві земельні ділянки в межах сіл Звиняче та Вільхівка. Вони розташовані в охоронній зоні вздовж залізничної колії. На ділянках чоловік обробляв та вирощував сільськогосподарські культури.



Але право постійного користування землею належить регіональній філії АТ «Українська залізниця». Цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. Розорювання землі завдало залізничникам шкоди на 29744 гривні.



Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельних ділянок у зонах, що охороняються).



На судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Як зазначив, мав скрутне матеріальне становище. Вирощувати сільськогосподарські культури взявся, щоб заробити кошти. Ділянка була порожня, а чоловік не знав про заборону на її обробіток.



Представник потерпілої сторони просив суд суворо не карати обвинуваченого, бо той не мав злого умислу. У підсумку Станіславу Г. призначили рік позбавлення волі, який замінили роком іспитового строку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через скруту волинський селянин без дозволу обробляв землю, що належить «Укрзалізниці». За це Горохівський районний суд призначив йому рік іспитового строку.Про це повідомляє ІА Волинські новини. Як вказано у вироку, восени 2024 року Станіслав Г. самовільно зайняв дві земельні ділянки в межах сіл Звиняче та Вільхівка. Вони розташовані в охоронній зоні вздовж залізничної колії. На ділянках чоловік обробляв та вирощував сільськогосподарські культури.Але право постійного користування землею належить регіональній філії АТ «Українська залізниця». Цільове призначення – для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. Розорювання землі завдало залізничникам шкоди на 29744 гривні.Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельних ділянок у зонах, що охороняються).На судовому засіданні обвинувачений визнав вину. Як зазначив, мав скрутне матеріальне становище. Вирощувати сільськогосподарські культури взявся, щоб заробити кошти. Ділянка була порожня, а чоловік не знав про заборону на її обробіток.Представник потерпілої сторони просив суд суворо не карати обвинуваченого, бо той не мав злого умислу. У підсумку Станіславу Г. призначили рік позбавлення волі, який замінили роком іспитового строку.

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