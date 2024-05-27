На Волинь приїхали учні та педагоги із прифронтової території. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Місто Ковель радо приймає дітей і педагогів із Дніпропетровщини. Протягом кількох тижнів школярі з Марганецької громади житимуть у волинських родинах та відпочивати.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міської громади.
Нещодавно між волинською громадою та Марганецькою ТГ було підписано Меморандум про співпрацю в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».
9 червня міста Ковель прибули 21 школяр віком від 10 до 16 років. Як розповіла одна з керівниць групи Олена Галіна, діти навчаються в різних школах Марганця. Нині їхнє місто знаходиться всього за чотири кілометри від лінії фронту. Ситуація там надзвичайно складна — повітряні тривоги часом не стихають годинами.
Тож у Ковелі діти сподіваються хоча б трохи перевести дух, відпочити, набратися позитивних емоцій, знайти нових друзів і відкрити для себе Волинський край.
Протягом трьох тижнів школярі житимуть у ковельських родинах. Кожна сім’я прагне створити для своїх гостей атмосферу тепла, безпеки й турботи — щоб діти відчули себе, як удома.
Родина Лазоркіних заздалегідь познайомилася зі своїм гостем — Іваном. Тож упізнали його одразу. У планах — прогулянки, відпочинок біля річки, велосипедні мандрівки та багато веселих моментів. Одним словом — справжні канікули.
Сім’я Александруків приймає брата й сестру — Рому та Дашу. Вони хочуть показати їм Львів, а також неодмінно разом поїхати в село до бабусі.
Окрім затишку в родинах, дітей чекає цікава й насичена програма, підготовлена управлінням освіти: майстеркласи, екскурсії, творчі заняття, концерти, ігри, забави. Усе — щоб нагадати, що дитинство триває, попри все.
Привітав гостей у Ковелі міський голова Ігор Чайка: «У вас є чудова можливість познайомитися з нашим містом, з Волинським краєм, з його людьми. Ми маємо надзвичайну країну. І саме нам разом творити її сьогодення і майбутнє. Бажаю вам гарного відпочинку і приємних вражень».
"Попереду — три тижні в Ковелі. Ми щиро сподіваємось, що цей час буде для дітей світлим, безпечним і щасливим. А найголовніше — що він залишиться у їхніх серцях теплим спогадом про добрих людей, турботу і щиру дружбу", - йдеться у дописі на сторінці Ковельської міськради.
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Про це повідомляють на сайті Ковельської міської громади.
Нещодавно між волинською громадою та Марганецькою ТГ було підписано Меморандум про співпрацю в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».
9 червня міста Ковель прибули 21 школяр віком від 10 до 16 років. Як розповіла одна з керівниць групи Олена Галіна, діти навчаються в різних школах Марганця. Нині їхнє місто знаходиться всього за чотири кілометри від лінії фронту. Ситуація там надзвичайно складна — повітряні тривоги часом не стихають годинами.
Тож у Ковелі діти сподіваються хоча б трохи перевести дух, відпочити, набратися позитивних емоцій, знайти нових друзів і відкрити для себе Волинський край.
Протягом трьох тижнів школярі житимуть у ковельських родинах. Кожна сім’я прагне створити для своїх гостей атмосферу тепла, безпеки й турботи — щоб діти відчули себе, як удома.
Родина Лазоркіних заздалегідь познайомилася зі своїм гостем — Іваном. Тож упізнали його одразу. У планах — прогулянки, відпочинок біля річки, велосипедні мандрівки та багато веселих моментів. Одним словом — справжні канікули.
Сім’я Александруків приймає брата й сестру — Рому та Дашу. Вони хочуть показати їм Львів, а також неодмінно разом поїхати в село до бабусі.
Окрім затишку в родинах, дітей чекає цікава й насичена програма, підготовлена управлінням освіти: майстеркласи, екскурсії, творчі заняття, концерти, ігри, забави. Усе — щоб нагадати, що дитинство триває, попри все.
Привітав гостей у Ковелі міський голова Ігор Чайка: «У вас є чудова можливість познайомитися з нашим містом, з Волинським краєм, з його людьми. Ми маємо надзвичайну країну. І саме нам разом творити її сьогодення і майбутнє. Бажаю вам гарного відпочинку і приємних вражень».
"Попереду — три тижні в Ковелі. Ми щиро сподіваємось, що цей час буде для дітей світлим, безпечним і щасливим. А найголовніше — що він залишиться у їхніх серцях теплим спогадом про добрих людей, турботу і щиру дружбу", - йдеться у дописі на сторінці Ковельської міськради.
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