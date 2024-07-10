На Донеччині загинув воїн з Луцької громади Іван Литвін

На Донеччині загинув воїн з Луцької громади Іван Литвін
Російсько-українська війна продовжує забирати життя воїнів, які стали на захист Батьківщини від російських окупантів.

Страшна звістка про загибель воїна краянина надійшла у Луцьку громаду. Про втрату повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Житель с.Тарасове Луцької міської територіальної громади Литвін Іван Іванович, 11.02.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти", - йдеться у дописі міського голови.

Солдат Литвін Іван Іванович загинув 08.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Тарасове, Луцьк, Іван Литвин, загибель, втрата, війна, смерть, росія
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