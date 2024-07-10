На Донеччині загинув воїн з Луцької громади Іван Литвін

Російсько-українська війна продовжує забирати життя воїнів, які стали на захист Батьківщини від російських окупантів.Страшна звістка про загибель воїна краянина надійшла у Луцьку громаду. Про втрату повідомив Луцький міський голова"Житель с.Тарасове Луцької міської територіальної громади, 11.02.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти", - йдеться у дописі міського голови.Солдат Литвін Іван Іванович загинув 08.06.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Малинівка Донецької області.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.