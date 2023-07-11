У Луцьку розшукують господаря собаки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Увага! Шукаємо господаря собаки. Сьогодні велопатруль виявив тваринку у Луцьку, в парку імені Лесі Українки, поблизу бігової доріжки. На жаль, жетона з контактними даними власника не було.Господаря собаки просимо якнайшвидше відгукнутись: напишіть нам на:Facebook чи Instagram. Або зверніться за номером: 0674752707."Дбайте про безпеку своїх улюбленців — забезпечуйте їх жетонами з контактною інформацією господаря", - зазначають у патрульній поліції.