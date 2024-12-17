Через негоду є знеструмлення в дев’яти областях, - «Укренерго»





Про це повідомили в «Укренерго», пише



Через несприятливі погодні умови — грози, град, сильні пориви вітру — повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.



Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.



В «Укренерго» зазначили, що споживання електроенергії зросло. Станом 9:30 його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причини — традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода в кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.



Учора, 8 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,5% вищим за максимум попередньої неділі — 1 червня. Причина — спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів.



Там нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Тож активне енергоспоживання радять перенести на денний час.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через негоду в Україні значні знеструмлення зафіксували в дев’яти областях. Ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання.Про це повідомили в «Укренерго», пише Громадське Через несприятливі погодні умови — грози, град, сильні пориви вітру — повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.В «Укренерго» зазначили, що споживання електроенергії зросло. Станом 9:30 його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причини — традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода в кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.Учора, 8 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,5% вищим за максимум попередньої неділі — 1 червня. Причина — спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів.Там нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Тож активне енергоспоживання радять перенести на денний час.

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