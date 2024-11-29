Робота у Луцьку для дітей та підлітків: ким працюють влітку школярі





Про це Алла Куцин.



Двом із шести неповнолітніх, які звернулися у центр зайнятості, знайшли роботу, говорить Алла Куцин. Один із підлітків працює менеджером зі збуту, інший — барменом. Зі слів директорки центру зайнятості, усі безробітні, в тому числі неповнолітні, можуть пройти навчання, щоб здобути одну з робітничих професій.



Наразі у базі даних Волинського обласного центру зайнятості налічується понад 2 тисячі вакансій. Як розповіла Алла Куцин, серед них не зазначена можливість працевлаштування неповнолітніх. Однак, при підборі претендентів, з роботодавцем попередньо узгоджують умови проведення співбесіди та уточнюється можливість праці для людей до 18 років.



У 2024 році у Волинському обласному центрі зайнятості зареєстрували десять підлітків, охочих офіційно заробити кошти. Найчастіше молодь зверталася у липні. Працевлаштуватися вдалося одній неповнолітній на посаду перукаря-модельєра після проходження професійного навчання.



Досвід неофіційного працевлаштування



Лучанка Єлизавета — студентка. Суспільному дівчина розповіла: здобула свою першу роботу у 17 років. Набувати робочий досвід вирішила під час канікул, після складання першої екзаменаційної сесії.



“Я приїхала з іншого міста до Луцька на канікули. Мала “вільний” місяць і вирішила шукати роботу. Хотіла набути досвід праці та мати свої кишенькові гроші, а не просити у батьків”, — розповіла про свою мотивацію лучанка.



Роботу, говорить дівчина, шукала не через державні служби зайнятості, а самостійно — через оголошення та на онлайн-сайтах. Зазначила, що практично всі роботодавці не розглядали для своїх майбутніх працівників короткострокового терміну працевлаштування.



“Я знайшла роботу оператора у боулінг-клубі. Договір не укладався, бо була умова простажуватися і навчитися — це тривало майже тиждень. Плюс — коротке працевлаштування — місяць. Повірила на слово, що мене не обмануть і заплатять”, — додала студентка.



Проте свій перший досвід роботи Єлизавета оцінює не дуже вдалим.



“Заробітну плату отримала, умови праці та графік були складними. Робочий день тривав з 11:00 до 23:00. Буду й далі шукати роботу на канікулах, але не в цій галузі. Хотіла б спробувати влітку попрацювати баристою в якійсь кавʼярні”, — поділилася планами студентка.



Що треба знати підліткам, які шукають роботу — поради юриста



За словами головної юристки сектору "Луцьке бюро правничої допомоги" Вікторії Нахамець, офіційне працевлаштування неповнолітніх можливе, якщо вони досягли 16-річного віку. У такому випадку дитина може самостійно укладати трудовий договір, розпоряджатися своїм заробітком або іншими доходами. Як виняток, можливе офіційне працевлаштування з 15 років, але за згодою батьків чи опікунів.



“Допускається оформлення 14-річних учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню. Але виключно у вільний від навчання час”, — розповіла юристка.



Зі слів Вікторії Нахамець, для 16-18 річних працівників встановлюється 36-годинний робочий тиждень. Для дітей віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул) — 24-годинний робочий тиждень.



Якщо учень працює під час навчального року, його робочий час не має бути довшим за половину норми для його віку. Водночас він матиме право на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.



“Якщо 15-річний учень захоче працювати під час навчального року, то максимальна допустима тривалість робочого часу становитиме 12 годин на тиждень”, — пояснила Вікторія Нахамець.



На зарплату це не має впливати. Молодь повинна отримувати стільки ж, скільки й старші колеги за повноцінний робочий день, додала юристка.



Що варто знати батькам про працевлаштування дітей



Неповнолітнім не дозволено: виконувати важкі та підземні роботи, працювати зі шкідливими або небезпечними умовами, підіймати й переміщувати великогабаритні речі. Також заборонена понаднормова робота, праця у нічний час та у вихідні дні.



“Діти часто можуть приховувати від батьків дійсні обставини та умови роботи, тому необхідно пильнувати за здоров’ям своїх дітей, чи не долучаються вони раптом до важких та нічних робіт”, — порадила батькам Вікторія Нахамець.



На роботу дітей приймають лише після медичного огляду, який потрібно проходити регулярно до досягнення 21 року. Молодь може отримати своє перше робоче місце на строк не менше двох років. Звільнити неповнолітнього можна тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.



“Слід бути обачним до сумнівних роботодавців, а тому батькам варто прослідкувати за тим, щоб обов’язково був укладений трудовий договір. Саме це є підставою для виникнення трудових відносин, в яких дитина може користуватися всіма пільгами та гарантіями, передбаченими законами України”, — додала юристка.



Тому, зазначила Вікторія Нахамець, на кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку 2025 року до Волинського обласного центру зайнятості для пошуку роботи звернулися шестеро неповнолітніх.Про це Суспільному у відповідь на інформаційний запит розповіла директорка установиДвом із шести неповнолітніх, які звернулися у центр зайнятості, знайшли роботу, говорить Алла Куцин. Один із підлітків працює менеджером зі збуту, інший — барменом. Зі слів директорки центру зайнятості, усі безробітні, в тому числі неповнолітні, можуть пройти навчання, щоб здобути одну з робітничих професій.Наразі у базі даних Волинського обласного центру зайнятості налічується понад 2 тисячі вакансій. Як розповіла Алла Куцин, серед них не зазначена можливість працевлаштування неповнолітніх. Однак, при підборі претендентів, з роботодавцем попередньо узгоджують умови проведення співбесіди та уточнюється можливість праці для людей до 18 років.У 2024 році у Волинському обласному центрі зайнятості зареєстрували десять підлітків, охочих офіційно заробити кошти. Найчастіше молодь зверталася у липні. Працевлаштуватися вдалося одній неповнолітній на посаду перукаря-модельєра після проходження професійного навчання.Лучанка— студентка. Суспільному дівчина розповіла: здобула свою першу роботу у 17 років. Набувати робочий досвід вирішила під час канікул, після складання першої екзаменаційної сесії.“Я приїхала з іншого міста до Луцька на канікули. Мала “вільний” місяць і вирішила шукати роботу. Хотіла набути досвід праці та мати свої кишенькові гроші, а не просити у батьків”, — розповіла про свою мотивацію лучанка.Роботу, говорить дівчина, шукала не через державні служби зайнятості, а самостійно — через оголошення та на онлайн-сайтах. Зазначила, що практично всі роботодавці не розглядали для своїх майбутніх працівників короткострокового терміну працевлаштування.“Я знайшла роботу оператора у боулінг-клубі. Договір не укладався, бо була умова простажуватися і навчитися — це тривало майже тиждень. Плюс — коротке працевлаштування — місяць. Повірила на слово, що мене не обмануть і заплатять”, — додала студентка.Проте свій перший досвід роботи Єлизавета оцінює не дуже вдалим.“Заробітну плату отримала, умови праці та графік були складними. Робочий день тривав з 11:00 до 23:00. Буду й далі шукати роботу на канікулах, але не в цій галузі. Хотіла б спробувати влітку попрацювати баристою в якійсь кавʼярні”, — поділилася планами студентка.За словами головної юристки сектору "Луцьке бюро правничої допомоги", офіційне працевлаштування неповнолітніх можливе, якщо вони досягли 16-річного віку. У такому випадку дитина може самостійно укладати трудовий договір, розпоряджатися своїм заробітком або іншими доходами. Як виняток, можливе офіційне працевлаштування з 15 років, але за згодою батьків чи опікунів.“Допускається оформлення 14-річних учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню. Але виключно у вільний від навчання час”, — розповіла юристка.Зі слів Вікторії Нахамець, для 16-18 річних працівників встановлюється 36-годинний робочий тиждень. Для дітей віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул) — 24-годинний робочий тиждень.Якщо учень працює під час навчального року, його робочий час не має бути довшим за половину норми для його віку. Водночас він матиме право на додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.“Якщо 15-річний учень захоче працювати під час навчального року, то максимальна допустима тривалість робочого часу становитиме 12 годин на тиждень”, — пояснила Вікторія Нахамець.На зарплату це не має впливати. Молодь повинна отримувати стільки ж, скільки й старші колеги за повноцінний робочий день, додала юристка.Неповнолітнім не дозволено: виконувати важкі та підземні роботи, працювати зі шкідливими або небезпечними умовами, підіймати й переміщувати великогабаритні речі. Також заборонена понаднормова робота, праця у нічний час та у вихідні дні.“Діти часто можуть приховувати від батьків дійсні обставини та умови роботи, тому необхідно пильнувати за здоров’ям своїх дітей, чи не долучаються вони раптом до важких та нічних робіт”, — порадила батькам Вікторія Нахамець.На роботу дітей приймають лише після медичного огляду, який потрібно проходити регулярно до досягнення 21 року. Молодь може отримати своє перше робоче місце на строк не менше двох років. Звільнити неповнолітнього можна тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.“Слід бути обачним до сумнівних роботодавців, а тому батькам варто прослідкувати за тим, щоб обов’язково був укладений трудовий договір. Саме це є підставою для виникнення трудових відносин, в яких дитина може користуватися всіма пільгами та гарантіями, передбаченими законами України”, — додала юристка.Тому, зазначила Вікторія Нахамець, на кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

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