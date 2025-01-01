У Рівному знову пролунали вибухи

У Рівному знову пролунали вибухи
Вранці 9 червня у Рівному пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К — носія ракети "Кинджал".

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - зазначили у Повітряних силах.

Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракети у напрямку Рівненщини.

"У Рівному було чутно звуки вибуху", - повідомили кореспонденти Суспільного.

Також місцеві телеграм-канали пишуть, що чутно вибухи у Дубно.

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Теги: Росія, війна
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