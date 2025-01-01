У Рівному знову пролунали вибухи





Про це



По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К — носія ракети "Кинджал".



"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - зазначили у Повітряних силах.



Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракети у напрямку Рівненщини.



"У Рівному було чутно звуки вибуху", - повідомили кореспонденти Суспільного.



Також місцеві телеграм-канали пишуть, що чутно вибухи у Дубно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 9 червня у Рівному пролунали вибухи.Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К — носія ракети "Кинджал"."Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" - зазначили у Повітряних силах.Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракети у напрямку Рівненщини."У Рівному було чутно звуки вибуху", - повідомили кореспонденти Суспільного.Також місцеві телеграм-канали пишуть, що чутно вибухи у Дубно.

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