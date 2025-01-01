Чи очікувати магнітні бурі 9 червня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 9 червня: прогноз
У понеділок, 9 червня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Про це повідомляє Meteoprog.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде на рівні від спокійного до незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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