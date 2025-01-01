9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження депутатка Волинської обласної ради Людмила Кирда, українська журналістка, редакторка газети «День», уродженка Волині Лариса Івшина, волинська журналістка Галина Баран, художниця, членкиня Національної спілки художників України Зіновія Рубан та директор ТМ "Забіяка" Олександр Хвещук(на фото).
Вітаємо їх, а також усіх іменинників – Іванів та Анастасій.
Зичимо здоров’я, любові і радості від життя.
У цей день 1989 року вперше у Луцьку відбувся республіканський фестиваль співаної поезії та авторської пісні «Оберіг». Захід тривав три дні: з 9 по 11 червня.
Перший фестиваль «Оберіг» зібрав 30 учасників, втім другий – уже близько ста.
9 червня православна церква відзначає День Святого Духа - це свято, яке йде за Трійцею, і відоме також як Духів день. У цю ж дату за новим стилем вшановують святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.
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Вітаємо їх, а також усіх іменинників – Іванів та Анастасій.
Зичимо здоров’я, любові і радості від життя.
У цей день 1989 року вперше у Луцьку відбувся республіканський фестиваль співаної поезії та авторської пісні «Оберіг». Захід тривав три дні: з 9 по 11 червня.
Перший фестиваль «Оберіг» зібрав 30 учасників, втім другий – уже близько ста.
9 червня православна церква відзначає День Святого Духа - це свято, яке йде за Трійцею, і відоме також як Духів день. У цю ж дату за новим стилем вшановують святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.
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