На Волині учень розпилив у туалеті ліцею перцевий газ

На Волині учень розпилив у туалеті ліцею перцевий газ
Волинянин отримав штраф через сина-хулігана, який розпилив у навчальному закладі газовий балончик, – пишуть Волинські новини.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду.

Інцидент стався 16 квітня у гімназії села Білин. Учень 9 класу, перебуваючи у приміщенні туалету, розпилив у повітрі перцевий балончик, що спричинило недомагання інших учнів.

До відповідальності притягнули батька порушника за неналежне виховання сина, якому інкримінували скоєння дрібного хуліганства.

Чоловік провину під час судового засідання визнав та підтвердив обставини викладені у протоколі.

Дослідивши покази свідків, протокол та рапорт поліцейського, суд оштрафував чоловіка на 850 гривень

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МОН назвали найбільш безперспективні спеціальності в Україні: обрати їх стане помилкою
Сьогодні, 23:19
На Волині учень розпилив у туалеті ліцею перцевий газ
Сьогодні, 22:15
На війні загинув полковник міліції Геннадій Єпіфанович
Сьогодні, 21:01
Спортзал ліцею на Волині виставили на аукціон
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Пасажир важко травмувався: на Волині мотоцикліст отримав тюремний термін Пасажир важко травмувався: на Волині мотоцикліст отримав тюремний термін
Сьогодні, 05:17
На 7 років увʼязнили мешканку Луцька, яка підробила документи для виїзду за кордон 142 чоловікам призовного віку На 7 років увʼязнили мешканку Луцька, яка підробила документи для виїзду за кордон 142 чоловікам призовного віку
06 червня, 22:12
Суд закрив справу проти винуватця смертельної ДТП у Нововолинську Суд закрив справу проти винуватця смертельної ДТП у Нововолинську
04 червня, 21:45
Суд виправдав ексдиректора музею-скансену Олександра Середюка Суд виправдав ексдиректора музею-скансену Олександра Середюка
02 червня, 20:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОН назвали найбільш безперспективні спеціальності в Україні: обрати їх стане помилкою
Сьогодні, 23:19
 0
На Волині учень розпилив у туалеті ліцею перцевий газ
Сьогодні, 22:15
 0
На війні загинув полковник міліції Геннадій Єпіфанович
Сьогодні, 21:01
 0
Спортзал ліцею на Волині виставили на аукціон
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8