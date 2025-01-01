На Волині учень розпилив у туалеті ліцею перцевий газ





Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду.



Інцидент стався 16 квітня у гімназії села Білин. Учень 9 класу, перебуваючи у приміщенні туалету, розпилив у повітрі перцевий балончик, що спричинило недомагання інших учнів.



До відповідальності притягнули батька порушника за неналежне виховання сина, якому інкримінували скоєння дрібного хуліганства.



Чоловік провину під час судового засідання визнав та підтвердив обставини викладені у протоколі.



Дослідивши покази свідків, протокол та рапорт поліцейського, суд оштрафував чоловіка на 850 гривень



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин отримав штраф через сина-хулігана, який розпилив у навчальному закладі газовий балончик, – пишуть Волинські новини Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду.Інцидент стався 16 квітня у гімназії села Білин. Учень 9 класу, перебуваючи у приміщенні туалету, розпилив у повітрі перцевий балончик, що спричинило недомагання інших учнів.До відповідальності притягнули батька порушника за неналежне виховання сина, якому інкримінували скоєння дрібного хуліганства.Чоловік провину під час судового засідання визнав та підтвердив обставини викладені у протоколі.Дослідивши покази свідків, протокол та рапорт поліцейського, суд оштрафував чоловіка на 850 гривень

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