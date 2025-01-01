Заброньованим дозволили виїзд за кордон





Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, - пише



Однак виняток стосується посадовців.



У відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження", - сказав речник ДПСУ.



Водночас інші заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку, якщо у відповідних документах чітко зазначено дозвіл від структури, яка їх забронювала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловіки, які заброньовані від мобілізації, мають право на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку.Про це повідомив речник Держприкордонслужби, - пише "Газета ua". Однак виняток стосується посадовців.У відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження", - сказав речник ДПСУ.Водночас інші заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку, якщо у відповідних документах чітко зазначено дозвіл від структури, яка їх забронювала.

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