Заброньованим дозволили виїзд за кордон

Заброньованим дозволили виїзд за кордон
Чоловіки, які заброньовані від мобілізації, мають право на виїзд з України як у службове відрядження, так і у відпустку.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, - пише "Газета ua".

Однак виняток стосується посадовців.

У відпустку не можуть проїхати заброньовані громадяни України чоловічої статі від 18 до 60 років, якщо вони перебувають на певних посадах держслужби, підпадають під пункт 2.14 Правил про перетин кордону, що затверджені Постановою уряду №57, і якщо від тієї структури, де вони працюють, була надана інформація до Державної прикордонної служби про те, що вони перебувають на відповідних державних посадах, і для них перетин кордону можливий лише у службове відрядження", - сказав речник ДПСУ.

Водночас інші заброньовані чоловіки можуть виїжджати у відпустку, якщо у відповідних документах чітко зазначено дозвіл від структури, яка їх забронювала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: бронювання, виїзд закордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортзал ліцею на Волині виставили на аукціон
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
Заброньованим дозволили виїзд за кордон
Сьогодні, 19:30
На Волині виявили вірусний гепатит А: що треба знати про захворювання
Сьогодні, 18:25
У Луцьку із замкненої квартири врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 17:47
Схожі новини
У Міноборони хочуть частково розбронювати медиків У Міноборони хочуть частково розбронювати медиків
30 квітня, 23:19
Зняли з потяга і доправили до Луцького ТЦК: гравця збірної України не випустили за кордон Зняли з потяга і доправили до Луцького ТЦК: гравця збірної України не випустили за кордон
16 лютого, 13:11
Ще одна категорія українців зможе отримати «бронь» Ще одна категорія українців зможе отримати «бронь»
06 лютого, 03:41
Ще дві категорії українців отримали право на «бронь» від мобілізації Ще дві категорії українців отримали право на «бронь» від мобілізації
02 лютого, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортзал ліцею на Волині виставили на аукціон
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода у понеділок, 8 червня у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 20:00
 0
Заброньованим дозволили виїзд за кордон
Сьогодні, 19:30
 0
На Волині виявили вірусний гепатит А: що треба знати про захворювання
Сьогодні, 18:25
 0
У Луцьку із замкненої квартири врятували чоловіка, який потребував медичної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 17:47
 0
Медіа
відео
1/8