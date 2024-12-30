Перестало битися серце захисника з Волині Петра Токаря
Сьогодні, 16:21
Відійшов у Вічність захисник України з Волині Петра Токаря, який два майже два роки захищав Батьківщину від російських окупантів.
Про це повідомив Любешівської селищної ради Олег Кух.
"Щиро співчуваю родині, близьким, колегам та учням
з приводу непоправної втрати: 7 червня перестало битися серце Захисника України — ТОКАРЯ ПЕТРА ФЕОДОСІЙОВИЧА, жителя села Ветли, 1965 року народження. Відважний воїн, колишній військовослужбовець, з липня 2023 року по січень 2025 року служив добровольцем у лавах Збройних Сил України, самовіддано захищаючи рідну землю", - йдеться у дописі.
Значну частину життя Петро Феодосійович присвятив вихованню молодого покоління — працював учителем у Ветлівському ліцеї. Світлий образ Вчителя й Воїна, його жертовність і мужність назавжди залишаться в пам'яті учнів та всіх, хто його знав.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.
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Про це повідомив Любешівської селищної ради Олег Кух.
"Щиро співчуваю родині, близьким, колегам та учням
з приводу непоправної втрати: 7 червня перестало битися серце Захисника України — ТОКАРЯ ПЕТРА ФЕОДОСІЙОВИЧА, жителя села Ветли, 1965 року народження. Відважний воїн, колишній військовослужбовець, з липня 2023 року по січень 2025 року служив добровольцем у лавах Збройних Сил України, самовіддано захищаючи рідну землю", - йдеться у дописі.
Значну частину життя Петро Феодосійович присвятив вихованню молодого покоління — працював учителем у Ветлівському ліцеї. Світлий образ Вчителя й Воїна, його жертовність і мужність назавжди залишаться в пам'яті учнів та всіх, хто його знав.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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