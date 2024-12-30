Перестало битися серце захисника з Волині Петра Токаря

Відійшов у Вічність захисник України з Волині, який два майже два роки захищав Батьківщину від російських окупантів.Про це повідомив Любешівської селищної ради"Щиро співчуваю родині, близьким, колегам та учнямз приводу непоправної втрати: 7 червня перестало битися серце Захисника України —, жителя села Ветли, 1965 року народження. Відважний воїн, колишній військовослужбовець, з липня 2023 року по січень 2025 року служив добровольцем у лавах Збройних Сил України, самовіддано захищаючи рідну землю", - йдеться у дописі.Значну частину життя Петро Феодосійович присвятив вихованню молодого покоління — працював учителем у Ветлівському ліцеї. Світлий образ Вчителя й Воїна, його жертовність і мужність назавжди залишаться в пам'яті учнів та всіх, хто його знав.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.