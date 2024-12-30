Перестало битися серце захисника з Волині Петра Токаря

Перестало битися серце захисника з Волині Петра Токаря
Відійшов у Вічність захисник України з Волині Петра Токаря, який два майже два роки захищав Батьківщину від російських окупантів.

Про це повідомив Любешівської селищної ради Олег Кух.

"Щиро співчуваю родині, близьким, колегам та учням
з приводу непоправної втрати: 7 червня перестало битися серце Захисника України — ТОКАРЯ ПЕТРА ФЕОДОСІЙОВИЧА, жителя села Ветли, 1965 року народження. Відважний воїн, колишній військовослужбовець, з липня 2023 року по січень 2025 року служив добровольцем у лавах Збройних Сил України, самовіддано захищаючи рідну землю", - йдеться у дописі.

Значну частину життя Петро Феодосійович присвятив вихованню молодого покоління — працював учителем у Ветлівському ліцеї. Світлий образ Вчителя й Воїна, його жертовність і мужність назавжди залишаться в пам'яті учнів та всіх, хто його знав.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

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Теги: Волинь, Любешів, смерть, Петро Токар
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