На Волині завершилася заборона на вилов риби у водоймах, але не у всіх: подробиці





Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Водночас нагадуємо, що до 30 червня 2025 року продовжує діяти заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави).



Також, як зазначають, на річці Прип’ять виявили незаконне добування водних біоресурсів. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 червня завершилася весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів у озерах, ставках, водосховищах на території Волинської області.Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Водночас нагадуємо, що до 30 червня 2025 року продовжує діяти заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави).Також, як зазначають, на річці Прип’ять виявили незаконне добування водних біоресурсів. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 КУпАП.

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