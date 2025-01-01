На Волині завершилася заборона на вилов риби у водоймах, але не у всіх: подробиці
Сьогодні, 22:43
10 червня завершилася весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів у озерах, ставках, водосховищах на території Волинської області.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Водночас нагадуємо, що до 30 червня 2025 року продовжує діяти заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави).
Також, як зазначають, на річці Прип’ять виявили незаконне добування водних біоресурсів. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Водночас нагадуємо, що до 30 червня 2025 року продовжує діяти заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави).
Також, як зазначають, на річці Прип’ять виявили незаконне добування водних біоресурсів. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 КУпАП.
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На Волині завершилася заборона на вилов риби у водоймах, але не у всіх: подробиці
Сьогодні, 22:43