На Волині завершилася заборона на вилов риби у водоймах, але не у всіх: подробиці

На Волині завершилася заборона на вилов риби у водоймах, але не у всіх: подробиці
10 червня завершилася весняно-літня заборона на вилов водних біоресурсів у озерах, ставках, водосховищах на території Волинської області.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Водночас нагадуємо, що до 30 червня 2025 року продовжує діяти заборона на лов риби у придаткових водах річок (стариці русел, заплави).

Також, як зазначають, на річці Прип’ять виявили незаконне добування водних біоресурсів. Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 КУпАП.

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Теги: риболовля, дозвіл
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