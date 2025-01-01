Суд оштрафував волинянина за злив нечистот на семи ділянках громади

Василю Серединському за забруднення довкілля. Обвинувачений вантажівкою MAN неодноразово вивозив і зливав нечистоти на семи земельних ділянках громади. Пізніше там взяли проби ґрунту й виявили сальмонелу, яка є збудником захворювання тварин, птахів та людей. За скоєне порушнику призначили 17 тис. грн штрафу.



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Як йдеться у вироку від 5 червня, водій вантажіки MAN неодноразово зливав відходи на території семи земельних ділянок. 11 лютого 2025 року спеціалісти відібрали проби ґрунту на вказаних ділянках, де виявили ентерококи, які перевищують допустиму норму, а також бактерії групи Salmonella spp., що є збудником захворювання тварин, птахів та людей.



За даними слідства, обвинувачений причетний до забруднення земель площею 5423 м2. Чоловік повністю визнав свою провину та підтвердив, що дійсно зливав відходи із вантажної цистерни поблизу села Затурці, де його і виявили працівники поліції. У вчиненому щиро розкаявся.



Суддя Олександра Безпʼятко визнала Василя Серединського винним за ч.1 ст.239 КК України (Забруднення або псування земель) й призначила 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Локачинський районний суд виніс вирокза забруднення довкілля. Обвинувачений вантажівкою MAN неодноразово вивозив і зливав нечистоти на семи земельних ділянках громади. Пізніше там взяли проби ґрунту й виявили сальмонелу, яка є збудником захворювання тварин, птахів та людей. За скоєне порушнику призначили 17 тис. грн штрафу.Пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 5 червня, водій вантажіки MAN неодноразово зливав відходи на території семи земельних ділянок. 11 лютого 2025 року спеціалісти відібрали проби ґрунту на вказаних ділянках, де виявили ентерококи, які перевищують допустиму норму, а також бактерії групи Salmonella spp., що є збудником захворювання тварин, птахів та людей.За даними слідства, обвинувачений причетний до забруднення земель площею 5423 м2. Чоловік повністю визнав свою провину та підтвердив, що дійсно зливав відходи із вантажної цистерни поблизу села Затурці, де його і виявили працівники поліції. У вчиненому щиро розкаявся.Суддявизнала Василя Серединського винним за ч.1 ст.239 КК України (Забруднення або псування земель) й призначила 17 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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